Remise de l' Ordre du Soleil Levant du Japon à l’ancienne présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan. Photo: VNA

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio lors de la cérémonie de remise à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a reçu, le 24 janvier à Hanoï, l'Ordre du Soleil Levant, Grand-Croix de la première classe du Japon.S’exprimant lors de la cérémonie de remise à Hanoï, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, a apprécié hautement les contributions de Nguyen Thi Kim Ngan à la promotion des relations Vietnam-Japon, en différentes postes de la ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales à la présidente de l’Assemblée nationale.En tant que vice-présidente puis présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan s'est concentrée sur la promotion des échanges entre les organes législatifs vietnamien et japonais et au renforcement de la confiance diplomatique entre le Vietnam et le Japon, a-t-il ajouté.En assumant la poste de la ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Thi Kim Ngan a apporté une contribution positive à la coopération bilatérale dans le domaine du travail et de l'emploi, plus de 1 900 infirmières et aides-soignants vietnamiens ayant été envoyés au Japon.Actuellement, le nombre de Vietnamiens étudiant et travaillant au Japon s’élève à 520 000 personnes. L'ambassadeur Yamada Takio a souligné que les ressources humaines vietnamiennes étaient un facteur indispensable au développement socio-économique du Japon. Il s’est également déclaré convaincu que la coopération entre les deux pays se développait davantage sous de nombreuses formes, conformément aux aspirations des deux peuples.Exprimant sa fierté de recevoir l'Ordre du Soleil Levant du Japon, Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que l’Ordre était une grande récompense, témoignant la haute appréciation du gouvernement japonais envers ses contributions durant son mandat. Elle a souhaité que les relations entre le Vietnam et le Japon continuent de se développer dans l'avenir. -VNA