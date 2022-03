Singapour (VNA) - L’ancienne ambassadrice de Singapour au Vietnam, Catherine Wong Siow Ping, s’est vu décerner jeudi 24 mars l’Ordre de l’Amitié et l’Insigne "Pour la paix et l’amitié entre les peuples" du Vietnam pour ses contributions au développement des relations bilatérales.



L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, remet l'Ordre de l'Amitié à l'ancienne ambassadrice de Singapour au Vietnam, Mme Catherine Wong Siow Ping . Photo: baoquocte.vn

Lors de la cérémonie de remise de ces titres honorifiques, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a souligné la reconnaisance de l’Etat et du peuple vietnamiens envers ses contributions actives au développement du partenariat stratégique Vietnam - Singapour, à l’amitié, à la solidarité et à la coopération entre les deux peuples.

Au cours de son mandat 2016-2021 au Vietnam, l’ambassadrice Catherine Wong Siow Ping a organisé de nombreuses activités culturelles et sociales, dont une course philanthropique Vietnam – Singapour en 2018 permettant de mobiliser 80.000 dollars pour le Fonds national pour les enfants vietnamiens, la cérémonie marquant le 45e de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et une exposition de peintures en 2018.

L’ambassadeur Mai Phuoc Dung a exprimé l’espoir qu’en tant que directrice générale de la Direction d’Asie du Sud-Est du ministère singapourien des Affaires étrangères, elle continuera à contribuer davantage au partenariat stratégique entre les deux pays.

Pour sa part, Catherine Wong Siow Ping s’est dit heureuse du fort développement des relations Vietnam– Singapour. Elle a remercié les organes vietnamiens pour leur coordination active et leur soutien pour qu’elle accomplisse ses missions durant son dernier mandat. -VNA