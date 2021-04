Le vice-ministre des Affaires étrangères, To Anh Dung, remet l'Ordre de l'Amitié à l'ancien ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstanin Vnukov . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avant de rentrer chez lui après plus de six ans de travail au Vietnam, l'ancien ambassadeur russe Konstanin Vnukov a partagé, dans son interview accordée à Sputnik, ses impressions profondes sur le peuple et le pays du Vietnam et a apprécié les perspectives de développement du partenariat entre les deux pays.

M.Vnukov a déclaré que sa mission au Vietnam lui avait laissé une profonde impression sur ce magnifique pays à la longue et diversifiée histoire.

Toujours au cours de son mandat, le Vietnam est devenu le premier pays au monde à signer un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasienne (UEEA), et cet accord est bénéfique pour toutes les parties. La coopération entre le Vietnam et la Russie dans le commerce se développe encore malgré l'épidémie du COVID-19, a-t-il noté.

Le commerce bilatéral a atteint 5,7 milliards de dollars en 2020 et 460 millions de dollars en janvier 2021, soit une croissance respectivement de 15% et 46% en glissement annuel. Les exportations russes vers le Vietnam ont tendance d’augmenter.

Le diplomate russe a également déclaré qu'il y avait encore des secteurs paralysés par le COVID-19, tout d'abord le tourisme. Depuis l'apparition de l'épidémie, le nombre de touristes russes au Vietnam et celui de touristes vietnamiens en Russie ont chuté en raison du manque de vols réguliers entre les deux pays. Ce déclin est temporaire, a-t-il déclaré, dans le contexte où le Vietnam a réussi à contrôler le coronavirus.

L'ambassadeur Vnukov a également apprécié le fonctionnement efficace des joint-ventures entre les deux pays, tels que la joint-venture pétrolière et gazière Vietsovpetro, le joint-venture bancaire Vietnam-Russie (VRB), contribuant au développement des relations bilatérales.

M. Vnukov s’est déclaré convaincu que les efforts conjoints donneraient de bons résultats dans le domaine de la haute technologie.

Dans l'interview, M. Vnukov a salué les signaux selon lesquels les nouveaux dirigeants vietnamiens ont l'intention de poursuivre sa stratégie prioritaire de développement du partenariat Vietnam- Russie. Il a affirmé que la partie russe respectait et qu’elle répondrait toujours aux bons sentiments des amis vietnamiens.

Le 25 mars, le président russe Vladimir Poutine a nommé Gennady Bezdetko comme nouvel ambassadeur de Russie au Vietnam pour remplacer son M.Vnukov. -VNA