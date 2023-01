Lancement de l'application "Cà phê và du lịch thành phố Buôn Ma Thuột" . Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Une application présentant le café et le tourisme de la ville de Buon Ma Thuot, dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), a été lancée le 18 janvier.

Baptisée "Cà phê và du lịch thành phố Buôn Ma Thuột" (Café et tourisme de Buon Ma Thuot), l'application vise à diffuser la culture du café de Buon Me Thuot et à en faire une ville du café, une destination touristique mondiale, contribuant à améliorer la valeur et à affirmer la position du café vietnamien sur le marché international.



Le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Pham Tien Hung, a déclaré qu'en écho au huitième festival du café de Buon Ma Thuot 2023, les autorités municipales ont créé cette application pour vulgariser la marque "café de Buon Ma Thuot" ainsi que les potentiels touristiques et les forces de Dak Lak, de Buon Ma Thuot notamment.

Photo: VNA



Après plus de quatre mois d'élaboration, l'application propose une liste de 37 cafés de marque, 33 établissements d'hébergement, 15 destinations touristiques et plusieurs restaurants. Il dispose également d'une fonction de direction routière pour aider les utilisateurs à gagner du temps lors de leur voyage dans la province. -VNA