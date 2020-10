Séminaire sur le thème du concours avec la participation d'experts agricoles. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Prix de start-up Hult Prize Southeast Asia Regional 2020-2021 a été lancé lors d'une conférence de presse tenue le 29 octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé depuis 2009, Hult Prize, un concours annuel réservé aux étudiants aux étudiants, aux masters, aux doctorants et aux anciens étudiants du monde entier dans le but de promouvoir les idées commerciales de jeunes entrepreneurs, est placé sous le patronage des Nations Unies, de l’ex-président américain Bill Clinton et de Hult International Business School.

L'édition de cette année, ayant pour thème « Transformer la nourriture en un nouveau moteur de changement », appelle les jeunes dans plus de 100 pays à travers le monde à s'unir pour construire des modèles d'entrepreneuriat capables de restaurer le potentiel et la force de la ressource la plus élémentaire et essentielle: la nourriture.

Selon Ho Quang Hung, directeur régional de Hult Prize en Asie du Sud-Est, l’hygiène alimentaire est actuellement une préoccupation commune dans le monde, notamment dans le contexte de propagation mondiale de l'épidémie de COVID-19.

À travers le thème du concours 2020-2021, le comité d'organisation demande aux équipes participantes de créer des entreprises alimentaires viables, visant à créer des emplois et à stimuler l'économie, à rétablir la chaîne d'approvisionnement alimentaire avec la capacité de produire des effets positifs et d'améliorer les revenus de 10 millions de personnes, et à changer la façon dont la communauté envisage la nourriture au cours de la prochaine décennie.

Les éliminatoires en Asie du Sud-Est sont organisées dans des établissements d'enseignement supérieur depuis octobre jusqu’au 31 décembre 2020. Au Vietnam, plus de 20 universités du pays ont lancé le concours.

La finale régionale devrait se tenir en avril 2021 à Ho Chi Minh-Ville afin de sélectionner entre une et trois équipes pour participer à un programme de formation à Londres de juillet 2021 à août 2021.

Sur la base des résultats de la formation, six équipes seront qualifiées pour la finale mondiale prévue le 15 septembre 2021 au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Le gagnant final recevra un prix d'un million de dollars décerné par l'ancien président américain Bill Clinton.

Au Vietnam, le Hult Prize a été organisé pour la première fois en 2013, offrant des opportunités de développement pour une série de projets d’entrepreneuriat. En 2018, le Hult Prize Vietnam s'est agrandi au niveau régional pour devenir Hult Prize Southeast Asia Regional. -VNA