Premier dictionnaire arabe-vietnamien. Photo: Ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam

Hanoi (VNA) – Le premier dictionnaire arabe-vietnamien a été présenté pour la première fois lors d'un événement marquant la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), organisé le 17 décembre par l'ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam à Hanoi.Le conseiller Hamoud Naif S. Almutairi a déclaré que l'Arabie saoudite attache une grande importance à la préservation et au développement de la langue arabe. Ce pays a apporté des contributions significatives à l'amélioration du statut de la langue, notamment en s'efforçant de faire reconnaître l'arabe comme l'une des six langues officielles de l'ONU et l'une des langues utilisées officiellement lors des réunions du Conseil exécutif de l'UNESCO.Dans le cadre des efforts mentionnés ci-dessus, l'ambassade s'est attachée à populariser la langue en collaborant avec les ambassades d'autres pays arabes et les établissements vietnamiens qui enseignent actuellement l'arabe.L'ambassade a soutenu la compilation du dictionnaire afin de créer les meilleures conditions possibles pour les activités d'enseignement et d'apprentissage pertinentes, bénéficiant ainsi non seulement aux étudiants et aux enseignants mais également aux Vietnamiens vivant et travaillant dans les pays arabes, a souligné le diplomate.Selon le président du Conseil de l'Université des langues et des études internationales (ULIS) - Université nationale du Hanoi, Do Tuan Minh, en tant que premier établissement d'enseignement supérieur au Vietnam à ouvrir des programmes de licence en arabe, l'ULIS a apporté des contributions significatives à la formation des ressources humaines dans cette spécialité au cours des 27 dernières années.L'université a déployé de grands efforts dans le projet de compilation, visant à servir les activités d'enseignement de la langue arabe au sein de l'institution et à fournir un soutien aux personnes intéressées par l'apprentissage de cette langue, a-t-il déclaré.Dans le cadre des événements commémorant la Journée mondiale de la langue arabe, l'ambassade d'Arabie saoudite a organisé un concours de récitation de poésie arabe pour les étudiants vietnamiens à l'ULIS et à l'Université des sciences sociales et humaines - Université nationale de Ho Chi Minh-Ville. -VNA