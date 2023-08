La construction du portail de recherche fiscale de l'ASEAN visait à aider la communauté des affaires à optimiser les bénéfices des accords de libre-échange (ALE) que l'ASEAN a signés. Photo d'illustration. Source: asean.org

Jakarta (VNA) - Le Secrétariat de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en collaboration avec le ministère indonésien du Commerce et le gouvernement australien, a lancé samedi 19 août le portail de recherche fiscale de l'ASEAN.

Il s'agit d'un événement dans le cadre de la 55e réunion des ministres de l'Economie de l' ASEAN AEM ) et conférences connexes, qui se déroulent du 17 au 22 août à Semarang, en Indonésie.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Zulkifli Hasan, ministre indonésien du Commerce et président de l'AEM 2023, a déclaré que la construction du portail de recherche fiscale de l'ASEAN visait à aider la communauté des affaires à optimiser les bénéfices des accords de libre-échange (ALE) que l'ASEAN a signés.

Le lancement du portail de recherche fiscale de l'ASEAN est conforme aux engagements communs à concrétiser la vision de construire une ASEAN résiliente, adaptative, inclusive et bénéfique pour les populations de la région ainsi que du monde entier, a affirmé le ministre indonésien.

Ce portail fournit des informations en anglais sur les tarifs douaniers et les taxes, les réglementations d'origine ainsi que les réglementations d'importation de plus de 160 pays dans le monde, a fait-il savoir.

Il fournit également aux entreprises et aux citoyens des informations détaillées sur les taux d'imposition de la nation la plus favorisée (NPF), les quotas d'importation et les taux d'imposition préférentiels pour tous les types de marchandises originaires des pays membres de l'ASEAN ainsi que sur les taxes supplémentaires à l'importation.

Il propose également des informations actualisées sur d'autres taxes telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d'accise, ainsi que des redevances imposées sur les marchandises avant leur mise sur le marché. -VNA

