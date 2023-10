Des délégués découvrent le musée numérique. Photo: baoquangbinh.vn



Quang Binh (VNA) - Le Service de la Culture et des Sports de la province de Quang Binh (Centre) a organisé le 9 octobre dans la ville de Dong Hoi la cérémonie de lancement du « Musée numérique de Quang Binh ».



Le « Musée numérique de Quang Binh » est mis en œuvre conjointement par le Service provincial de la Culture et des Sports et MobiFone Quang Binh.



Le « Musée numérique de Quang Binh » est un centre interactif qui permet aux visiteurs de découvrir le patrimoine culturel matériel et immatériel de la province grâce à la technologie numérique moderne.



Nguyen Thi Bich Thuy, directrice du Service de la Culture et des Sports de la province de Quang Binh, a partagé son espoir que le « Musée numérique de Quang Binh » promouvrait plus efficacement les valeurs des artefacts et des documents actuellement préservés au Musée général provincial.-VNA