Lancement du Mois d'action national pour l'égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre 2023. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le Mois d'action national pour l'égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre 2023 a été lancé le 10 novembre par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en collaboration avec l’ONU Vietnam et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines.

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung a affirmé l'engagement du Vietnam à garantir l'égalité des sexes, à renforcer le pouvoir et la position des femmes en particulier, tout en soulignant le rôle du travail de communication sur l'égalité des sexes.

Pour résoudre les inégalités femmes-hommes au Vietnam, le ministre Dao Ngoc Dung a souligné qu'en plus des lois, des politiques et des programmes visant à assurer le bien-être social, le travail de communication était identifié comme une tâche et une solution la plus importante pour changer les comportements et éliminer les préjugés.

La mise en œuvre du programme de communication sur l'égalité des sexes à l'horizon 2030 et la mise en œuvre du Mois d'action national pour l'égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre depuis 2016 ont créé des effets positifs, contribuant à la réduction de l'écart entre les sexes dans la plupart des domaines, a-t-il noté.

Selon Mme Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, la pandémie de COVID-19, le changement climatique, les catastrophes naturelles, les guerres et les conflits ont aggravé la violence basée sur le genre et les difficultés financiers des ménages. Pour minimiser l’impact de ces menaces, il est nécessaire d’investir dans le travail de prévention, a-t-elle déclarés.

Le président du Conseil d'administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a indiqué que sa compagnie souhaitait se donner la main pour sensibiliser et promouvoir l'action en faveur de l'égalité des sexes dans la société.

Signature de Principes d'autonomisation des femmes. Photo: VNA Vietnam Airlines est toujours prête à coopérer avec des agences et organisations pour améliorer l'efficacité du travail de sensibilisation et diffuser largement les bons messages et valeurs, a souligné Dang Ngoc Hoa.

Le Mois d'action national pour l'égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre est organisé du 15 novembre au 15 septembre depuis 2016. Ces sept dernières années, plus de 10 millions de personnes ont été informées des messages du Mois d'action. -VNA