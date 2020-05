Dô Trân Khanh Ngân, Miss Vietnam du Tourisme 2017. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Dans le contexte de gel du tourisme dû à la pandémie, le concours "Miss Vietnam du Tourisme 2020" devrait contribuer à la relance du secteur.Le concours "Miss Vietnam du Tourisme 2020" favorisera les échanges culturels, honorera l'âme, l'intelligence, le talent et bien sûr la beauté des femmes vietnamiennes. Il tentera également de promouvoir le développement du tourisme.Jusqu'à présent, le Vietnam demeure l’un des rares pays à avoir bien contrôlé le COVID-19. Aucun décès n'est à déplorer et le nombre de cas est resté également faible.Fin avril, le gouvernement a décidé d’assouplir les règles de distanciation sociale. Toutes les activités économiques et sociales reviennent progressivement à la normale. Le tourisme essaie également de se rétablir et d’encourager les déplacements en misant sur trois valeurs que sont convivialité, sécurité et hospitalité.Un représentant de comité d’organisation du concours a indiqué que "Miss Vietnam du Tourisme" serait lancé officiellement ce mois-ci. Les candidatures sont donc attendues. Les demi-finales et finales auront lieu dans la province de Dak Nông."2020 sera une année marquante pour cette province avec notamment l’officialisation de la ville de Gia Nghia au sein de la province de Dak Nong. C’est donc un honneur pour cette province que d’accueillir le concours « Miss Vietnam du Tourisme 2020. Cela devrait donner un coup de fouet au secteur touristique de notre province", a expliqué ce représentant du comité d’organisation. Il a également affirmé que ce concours serait l’opportunité pour les jeunes d'être plus conscients de leur responsabilité et d'unir leurs forces pour contribuer au développement du tourisme vert. -CVN/VNA