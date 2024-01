Les délégués inaugurent le site web du concours. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le concours de photos et de clips vidéos sur le thème "La technologie avec le cœur – Technology with heart", organisé par l'Agence vietnamienne d’information (VNA) et le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), a été lancé le 25 janvier à Hanoï.



Ce concours vise à mettre en valeur les contributions importantes de la technologie, à diffuser de belles images et à transmettre des messages significatifs de la technologie pour apporter une vie meilleure.



Présent à l’événement, Le Quoc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal « Nhan Dan » (Peuple), chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du Parti, également président de l'Association des journalistes du Vietnam, a émis le souhait que le concours serve de base spéciale pour diversifier les contenus photographiques de la presse, contribuer à promouvoir le développement du photojournalisme et la conscience de la société sur le rôle de la technologie dans la vie.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, à la cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA



La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, présidente du Conseil du jury, a affirmé que ce concours marquait la collaboration entre l'agence de presse principale du pays et la principale entreprise technologique du pays. Elle a encouragé les photographes à capturer des moments significatifs, des actions et des merveilles que la technologie apporte, tout en mettant fortement en avant les valeurs humaines et en rendant la vie meilleure et plus agréable chaque jour.



Le concours est destiné aux citoyens vietnamiens vivant dans le pays ou à l'étranger. Leurs œuvres envoyées au concours doivent illustrer les piliers suivants : un gouvernement numérique au service des citoyens, une économie numérique qui enrichit les gens, une société numérique qui rend les gens plus heureux, une cybersécurité qui aide les gens à vivre et travailler en toute sécurité dans l'environnement numérique...



Pour les photos, les œuvres peuvent être des photos uniques ou des reportages composés de 5 à 8 photos. Pour les clips vidéo, la durée maximale est de 60 secondes.



Les candidats sont tenus à envoyer leurs œuvres sur le site web https://congnghetutraitim.com. La date limite de réception des œuvres est fixée au 30 avril 2024.



La cérémonie de remise des prix aura lieu fin mai 2024.



Le comité d'organisation décernera trois premiers prix d'une valeur de 50 millions de dôngs chacun, six deuxièmes prix d'une valeur de 40 millions de dôngs chacun, neuf troisièmes prix de 30 millions de dôngs chacun et 15 prix d'encouragement de 10 millions de dôngs chacun. -VNA