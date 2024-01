Hanoï (VNA) - Les Prix VinFuture 2024 ont officiellement été lancés ce mardi 9 janvier. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 avril, à 14h00 (heure vietnamienne).Pour participer à la saison 2024, les inventions et solutions scientifiques et technologiques doivent répondre pleinement aux critères des Prix. Les projets doivent être proposés par des organisations et des particuliers réputés dans le domaine des sciences et technologies du monde entier. Les projets nominés seront évalués à travers les étapes de sélection du Conseil préliminaire et du Jury des Prix VinFuture, composés de scientifiques prestigieux et d’experts de renommée mondiale titulaires de prix prestigieux tels que Nobel, Turing, Millennium Technology...Pour fournir des informations aux partenaires, la Fondation VinFuture organisera deux séminaires en ligne au premier trimestre 2024.VinFuture comprend un grand prix (VinFuture Grand Prize), d'une valeur de 3 millions de dollars, et trois prix spéciaux, de 500.000 dollars chacun, à destination des femmes scientifiques, des chercheurs de pays en développement et de ceux qui progressent dans de nouveaux domaines.-VNA