Course à la voile sur la rivière Saigon.Photo : CVN



Hanoï (VNA) - En 2024, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville entrera dans la phase d'accélération, à la suite de la période de reprise post-COVID-19. En plus des efforts visant à améliorer la qualité de l’organisation des événements nationaux annuels, elle lancera de nombreuses activités promotionnelles à l'étranger dans une direction plus approfondie et plus professionnelle.



C'est le plan proposé en 2024 par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville. Selon cette agence de gestion étatique, l'économie mondiale en 2024 devrait être incertaine en raison de la crise financière et du conflit armé, cela entraînant une baisse de la demande du tourisme et du divertissement des touristes internationaux, affectant considérablement le secteur touristique du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Diverses activités de promotion dans le pays

Concernant les activités de promotion du tourisme intérieur, en 2024, le Service municipal du tourisme a proposé de nombreuses d’activités telles que la cérémonie d’accueil des premiers touristes de l’année 2024 qui démontre la culture amicale et hospitalière de Hô Chi Minh-Ville aux touristes internationaux ainsi que le point de départ de nouvelles attentes du secteur pour la Nouvelle Année 2024 ; la 10e édition du Festival d’áo dài de Hô Chi Minh-Ville 2024 organisée du 7 au 17 mars prochain; la 20e Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville qui sera organisée du 4 au 7 avril pour créer de bonnes conditions permettant aux localités dans tout le pays et aux entreprises touristiques d'accéder et de présenter des produits et services touristiques aux touristes nationaux et étrangers, stimulant ainsi la demande de voyages intérieurs pendant les vacances du 30 avril et de tout l'été 2024.

En outre, le 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville, organisé du 31 mai au 8 juin prochain, visera à promouvoir et à introduire le tourisme fluvial - un produit touristique potentiel que Hô Chi Minh-Ville promeut et investit pour devenir un produit touristique de haut de gamme au temps à venir, dont le point culminant sera le programme artistique “Le bateau en légende” 2024, après celui de "Saigon : La rivière raconte des histoires" en 2023.

Le 18e Salon touristique international de Hô Chi Minh-Ville (ITE-HCMC) 2024, qui aura lieu du 5 au 7 septembre prochain, est un événement touristique international prestigieux visant à renforcer la coopération et la cohésion de cinq pays de la région du bas Mékong, soit le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. En plus, la 4e Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, du 1er au 8 décembre 2024, comprendra de nombreuses activités et des événements touristiques, sportifs et musicaux originaux au service de la communauté des citoyens et des touristes nationaux et internationaux ainsi que des programmes de promotions commerciales et de stimulation de la demande du secteur touristique, le tournoi du marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2024 qui aura lieu du 6 au 8 décembre 2024.



Activités de promotions à l’étranger

La rue florale Nguyên Huê au Têt 2024. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville proposera beaucoup de programmes de promotion du tourisme à l’étranger tels que : promotion du tourisme du Vietnam - Hô Chi Minh-Ville à la Foire internationale IMEX de Francfort (Allemagne); promotion du tourisme du Vietnam - Hô Chi Minh-Ville en Australie; promotion du tourisme du Vietnam- Hô Chi Minh-Ville à la foire internationale IMEX aux États-Unis; promotion du tourisme du Vietnam-Hô Chi Minh-Ville à la Foire ITB Asia à Singapour; promotion du tourisme du Vietnam - Hô Chi Minh-Ville à la Foire WTM de Londres, au Royaume-Uni.

En outre, dans le cadre des activités de promotion à l'étranger en 2024, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville met également en œuvre les activités de coopération avec les agences diplomatiques vietnamiennes à l'étranger et les organisations internationales telles que l’Eurocham, l'Organisation mondiale de promotion du tourisme des villes (TPO), la Fédération asiatique des expositions et associations de congrès (AFECA), d’autres compagnies aériennes nationales et internationales…



Hô Chi Minh-Ville invitera également les entreprises de voyage et de MICE, les groupes de presse et les KOL du secteur touristiques dans les marchés clés et potentiels à participer aux programmes d'enquête ponctuels à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines. Elle coopérera avec les agences de média et de presse internationales telles que CNN, Discovery, BBC News, PR Newswire, VNPR, Heritage Magazine...pour accélérer la promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville sur ces chaînes médiatiques internationales. - CVN/VNA