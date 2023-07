Complexe de logements sociaux de Bau Tram (arrondissement de Lien Chieu, ville de Da Nang). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon les statistiques du ministère de la Construction, au cours du premier semestre, dans l’ensemble du pays, neuf projets de logements sociaux et de logements pour les ouvriers des parcs industriels ont été mis en chantier, avec un total d'environ 18.768 appartements.



Parmi ces neuf projets, six concernent les logements sociaux, d’un total de 7.730 appartements, dont quatre à Hai Phong (6.707 appartements), un à Hanoï (720) et un à Lam Dong (303). Les trois autres concernent la construction de logements pour les ouvriers des parcs industriels, dont un à Hai Phong (2.538), un Binh Dinh (1.500) et un à Bac Giang (7.000).



En outre, les données de la Banque des politiques sociales montrent que, jusqu'à présent, à l’échelle nationale, plus de 6.200 milliards de dongs avaient été déboursés à environ 15.000 clients désireux d’acheter, de louer des logements sociaux, logements pour ouvriers, de construire ou de réparer des logements.-VNA