Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la cérémonie de remise du Prix VinFuture 2022. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La semaine scientifique VinFuture 2023 aura lieu du 18 au 21 décembre à Hanoï, avec la participation des scientifiques de renommée internationale. L’objectif est de promouvoir l’importance de la coopération mondiale pour créer des technologies révolutionnaires ayant un impact étendu.

La semaine scientifique VinFuture est un événement important qui accueillera des scientifiques, de décideurs et d’entrepreneurs du monde entier. La semaine scientifique VinFuture 2023 comprendra 4 activités principales : colloque intitulé "La science pour la vie", série de dialogues "exploration de l’avenir de VinFuture", cérémonie de remise du Prix VinFuture et dialogue avec les lauréats du Prix VinFuture.

Le colloque "La science pour la vie" se tiendra les 18 et 19 décembre avec la participation d’éminents scientifiques, dont les Professeurs Teck-Seng Low (Singapour), le docteur Sadasivan Shankar (Etats-Unis), le professeur Shimon Sakaguchi (Japon). Parallèlement au colloque, les dialogues "exploration de l’avenir de VinFuture" se dérouleront, pour la première fois, avec la participation de 9 plus grands instituts de recherche, universités du Vietnam et aussi de nombreuses entreprises.



Le point d’orgue de cette série d’événements sera la cérémonie de remise du Prix VinFuture, qui se tiendra dans la soirée du 20 décembre à l’Opéra de Hanoï. Il s’agira d’une cérémonie officielle avec la participation de tous les scientifiques de renommée mondiale présents au colloque.

Un dialogue avec les lauréats du Prix VinFuture, qui aura lieu le 21 décembre à Hanoï, clôturerera la semaine scientifique VinFuture. Organisé le lendemain de la soirée de remise de prix, cet événement permettra de découvrir le parcours professionnel et scientifique ainsi que le travail et les réalisations des lauréats du prix VinFuture. -VNA