La cérémonie de lancement de la première bourse de crédits carbone au Vietnam. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - CT Group a officiellement lancé le 29 septembre à Ho Chi Minh-Ville, la Société par actions de bourse de crédits de carbone de l'ASEAN (CCTPA), devenant ainsi la première entreprise au Vietnam à lancer une bourse de crédits carbone, adaptant de manière proactive aux politiques commerciales internationales sur l'environnement, tout en visant une économie à faibles émissions de carbone et à croissance rapide.

Selon Mme Hoang Bach Duong, vice-présidente permanente de CT Groupe, l’activation du CCTPA au Vietnam encouragera les entreprises à passer à une technologie plus propre, à faibles émissions de carbone et plus efficace.

En plus de l'objectif de réduire les émissions de carbone et de contribuer à atteindre l’engagement du Vietnam à réduire les émissions à zéro net d’ici 2050, le CCTPA investit également dans la recherche sur les applications Blockchain pour le marché du carbone, garantissant ainsi la transparence, la fiabilité et l'efficacité dans la gestion, l'allocation, le transfert, le calcul et le suivi des crédits carbone, a-t-elle déclaré.

En conséquence, le CCTPA deviendra la première unité au Vietnam à fournir des informations de conseil complètes aux entreprises, organisations et individus au Vietnam sur la manière d’élaborer des projets de crédits carbone et sur la manière de s'inscrire, tester, certifier et échanger, compenser et appliquer des taxes sur le carbone aux niveaux régional et mondial.

CCTPA recherchera et proposera également des solutions d'application Blockchain et Crypto pour le marché du carbone, aidant les transactions à être authentifiées, sécurisées et transparentes, renforçant ainsi la confiance entre les parties participantes.

Les scientifiques affirment que la création d’une bourse de crédits carbone était une direction importante pour que le Vietnam puisse atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. -VNA