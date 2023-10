Le président de l’AN Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï, 30 octobre (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam tiendra des séances d'interpellation pendant deux jours et demi, axées sur les groupes d'économie globale et macroéconomique, d’économie sectorielle, socioculturelle et la justice, les affaires intérieures et le contrôle de l'État, a rapporté le 30 octobre le président de l’AN Vuong Dinh Hue.Lors d'une réunion pour passer en revue les préparatifs des activités de questions et réponses de la sixième session de l'AN de la XVe législature, le dirigeant a exhorté à synthétiser les résultats des questions pour chaque groupe de secteurs, afin d'élaborer un projet de Résolution à cet égard et recueillir l'avis des agences compétentes et du Comité permanent de l'AN avant de la soumettre à l'examen et à la décision de l’AN.Lors de la réunion, le secrétaire général de l' AN et chef du Bureau parlementaire, Bui Van Cuong, a présenté un rapport sur la préparation des séances d'interpellation.