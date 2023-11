Hanoï (VNA) - Poursuivant le programme de travail de sa 6e session, l' Assemblée nationale a discuté, lundi matin 27 novembre, du projet de loi sur la capitale (amendé) ainsi que des rapports du gouvernement sur le bilan du projet pilote de modèle d'administration urbaine à Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville.Concernant les politiques de planification et de gestion urbaines, le député Thach Phuoc Binh de la province de Tra Vinh a suggéré que l'agence de rédaction étudie et continue de suivre de près les exigences en matière de planification et de gestion urbaines de la Résolution N°15 pour les intégrer dans les réglementations.Pour répondre aux exigences de la Résolution N°15, le projet de loi a inclus un article sur l'attraction, l'utilisation des talents et le développement des ressources humaines de qualité de la capitale. Il s'agit d'un contenu important, qui donne une impulsion au mécanisme visant à attirer, utiliser et développer des ressources humaines de qualité pour la capitale, a affirmé le député Duong Khac Mai.Selon lui, il est nécessaire d'autoriser le Conseil populaire municipal à publier des réglementations plus spécifiques sur les personnes talentueuses à attirer. Il est essentiel de définir clairement les sujets afin d'avoir des réglementations appropriées en matière de recrutement, de nomination et de rémunération des personnes talentueuses.