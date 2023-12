Hanoi (VNA) – Dans un article publié sur le Sydney Morning Herald, l’auteur Anthony Dennis a exprimé ses impressions sur une visite dans la baie de Lan Ha du Vietnam.

La baie de Lan Ha. Photo: VNA



"La baie de Lan Ha se révèle instantanément comme un pays de merveilles aquatiques apparemment sans fin, composé de centaines de montagnes karstiques calcaires creusées par le temps… Chacune de ces protubérances escarpées se dresse au hasard, comme d’étranges icebergs inversés", a écrit Anthony Dennis.



L’auteur a choisi une croisière Heritage Line - Ylang dans la baie de Lan Ha.



Il y a une dizaine d’années, j’étais pour la dernière fois dans cette partie très médiatisée du nord du Vietnam lorsque j’ai effectué une autre croisière de deux nuits autour de la baie de Ha Long avec Heritage Line, le même opérateur de cette route plus récente de la baie de Lan Ha.



Contrairement à la baie de Ha Long où Anthony Dennis avait connue il y a une dizaine d’années, ici au sud-est, en baie de Lan Ha, la concentration d’îles et d’îlots donne à la baie un aspect beaucoup plus colossal, comme un port abrité.



Cette année, l’UNESCO a élargi les limites de sa déclaration de la baie de Ha Long comme zone du patrimoine mondial en 1994 pour englober l’archipel de Cat Ba, dont la baie de Lan Ha constitue une partie importante.

Vue aérienne de la baie de Lan Ha. Photo: VNA



Toute cette région côtière, s’étendant sur deux provinces entières du Vietnam, comprend jusqu’à 2.000 îles et îlots karstiques. Ensemble, ils forment l’un des paysages marins les plus époustouflants de la planète.



La plupart de ces affleurements escarpés sont inhabités, Cat Ba (16.000 habitants) étant l’île la plus grande et de loin la plus peuplée de l’archipel éponyme. Située au sud-est de la baie de Lan Ha, elle se compose de 367 îles s’étendant sur 260 km². Elle héberge pas moins de sept types d’écosystèmes, ainsi que l’une des espèces de primates les plus menacées au monde : le langur endémique de Cat Ba, dont le nombre est aujourd’hui estimé à moins de 80 individus.

Du village de pêcheurs de Viêt Hai au parc national de Cat Ba



Après le déjeuner, dans la dernière partie heureusement plus fraîche de la première des trois journées à bord de Ylang, une annexe du bateau jette l’ancre dans un lagon près de Viêt Hai, un petit village de pêcheurs isolé où l’accès se fait uniquement par la mer. Le village est magnifiquement abrité par la baie de Lan Ha, avec ses hauts sommets qui forment une vallée magnifique et bucolique.

Une plage de la baie de Lan Ha. Photo: VNA



"Alors que la route fourmille de routards multinationaux à vélo, je m’arrête non loin de l’entrée du village pour admirer un important troupeau de buffles d’eau qui se déplacent d’un enclos herbeux luxuriant à un autre. De là, je pédale jusqu’au village, m’arrête pour prendre une boisson fraîche avant de découvrir la vie des populations locales", a-t-il écrit.

Depuis la jetée de Gia Luan, Anthony Dennis et son groupe explorent les grottes de Trung Trang situées à proximité et, plus tard, marchent pendant environ une heure à travers les jungles moites du parc national de Cat Ba, une réserve de biosphère de plus de 1 500 espèces d’animaux dont 78 d’oiseaux, 20 de reptiles et 32 de mammifères. Alors qu’ils traversent la forêt, ils rencontrent plusieurs serpents et une vie végétale considérable, mais peu ou pas de ces oiseaux et mammifères mentionnés, et encore moins l’insaisissable langur de Cat Ba.



"Le reste de mon temps en baie de Lan Ha se dissout dans encore plus de repas de plusieurs plats, des couchers de soleil et des siestes prolongées. Je me réveille tôt pour découvrir la dernière vue parfaitement cadrée depuis ma cabine. La croisière oscille doucement dans la baie comme une petite maison aquatique asiatique", a écrit l’auteur. – CPV/VNA