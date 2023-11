Lors d'une séance plénière de l'AN. Photo : VNA

Hanoï, 20 novembre (VNA) - Les députés de l'Assemblée nationale discutent des résultats de la supervision du règlement des pétitions des électeurs envoyées à la cinquième séance plénière de la 15e Assemblée nationale (AN), lundi matin, 20 novembre, lors de la deuxième phase de la sixième sé an ce en cours.Plus tôt, lors de la séance d'ouverture de la sixième session, le président de la Commission des vœux du peuple relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale, Duong Thanh Binh, a présenté le rapport sur ces résultats.Selon les documents, grâce aux réunions des députés avec les électeurs, 2.765 pétitions dans divers domaines tels que le travail, les invalides, la santé, les transports, l'éducation et la formation, ainsi que les ressources naturelles et l'environnement, ont été collectées et transférées aux agences compétentes pour règlement. A ce jour, 2.751 d'entre eux, soit 99,5%, ont été traités.