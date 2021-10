Hanoi (VNA) - Les députés ont écouté vendredi 22 octobre un rapport du gouvernement sur le projet de résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques de développement de la ville de Hai Phong et des provinces de Nghê An, Thanh Hoa et Thua Thiên-Huê.

L’Assemblée nationale se penche sur un rapport du gouvernement sur le projet de résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques de développement des quatre localités. Photo : VNA

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a déclaré que le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale un projet de résolution sur l’expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de ces localités.

Selon ce texte, les provinces de Thua Thiên-Huê et Nghê An peuvent contracter des emprunts n’excédant pas 40% des recettes budgétaires qui leur sont attribuées dans un cadre décentralisé, alors que ce montant ne doit pas dépasser 60% pour la ville de Hai Phong et la province de Thanh Hoa.

En outre, le projet de résolution prévoit certains mécanismes spécifiques pour la mise en œuvre expérimentale de la politique sur les frais et les taxes dans les localités ; la gestion des terrains et de l’utilisation des forêts; la gestion de la planification ; la recette provenant du traitement immobilier et foncier, lesquels devant entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung. Photo : VNA

Cependant, certains avis ont proposé de fixer le délai de mise en œuvre expérimentale de ces mécanismes spécifiques jusqu’à fin 2025 pour assurer la conformité avec le plan quinquennal 2021-2025.

Les délégués ont convenu de promulguer une résolution de l’Assemblée nationale sur l’expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques pour ces quatre localités, la qualifiant d’une politique de percée pour mettre en place de nouveaux pôles de croissance et des mécanismes spécifiques pour promouvoir le développement tant local que régional.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a déclaré que si ces mécanismes et politiques prouvent leur efficacité, ils seront élargis à l’échelle nationale, et que des mécanismes et politiques doivent être mis en place pour donner un nouvel élan à la croissance des localités. – VNA