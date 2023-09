Le "bâtiment de hautes technologies" est le laboratoire le plus moderne du delta du Mékong, faisant partie du projet de modernisation de l'Université de Can Tho grâce à de l'APD du gouvernement japonais. Photo : VNA

Tokyo (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, la ministre japonaise des Affaires étrangères , Kamikawa Yoko, a passé en revue les jalons importants, soulignant les forces motrices, les atouts et les perspectives de coopération entre les deux pays.Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), la ministre japonaise a affirmé que les deux pays avaient développé leurs liens dans tous les domaines au cours des 50 dernières années grâce aux efforts inlassables des prédécesseurs. L'un des jalons les plus importants a été l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un "Partenariat stratégique approfondi" en 2014.Le Japon et le Vietnam ont établi des relations stratégiques dans de nombreux domaines au Vietnam tels que la sécurité, l'énergie et le développement des ressources humaines, contribuant ainsi à renforcer la confiance entre les deux pays.Cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, et ils ont affirmé la détermination à porter leur "partenariat stratégique approfondi" à une nouvelle hauteur. En plus des nombreux événements organisés dans les deux pays, le prince Fumihito d'Akishino et son épouse effectueront une visite au Vietnam.La ministre Kamikawa Yoko s’est déclarée convaincue que l'année 2023 serait une étape importante pour les deux pays au cours des 50 prochaines années.Selon la ministre, l'amitié et la confiance qui se sont développées au fil des années grâce aux échanges entre les peuples sont le moteur du développement des relations bilatérales. De plus, les deux pays ont maintenu les échanges de haut niveau, notamment la dernière visite de l'empereur Akihito et de son épouse au Vietnam.La ministre Kamikawa Yoko a estimé qu'après 50 ans de coopération, le Japon et le Vietnam ont construit des relations mutuellement bénéfiques et sont devenus des partenaires fiables.Depuis la reprise complète de l'aide publique au développement (APD) en 1992, les relations entre les deux pays se sont développées rapidement. Le Japon, en tant que principal fournisseur d'APD au Vietnam, a soutenu la construction d'infrastructures telles que des routes, des ports et des aéroports, contribuant ainsi au développement du pays. Le Japon s'efforce de développer des "infrastructures de haute qualité" et de transférer des technologies afin que les Vietnamiens puissent développer leurs propres infrastructures.Le Vietnam est une base de production importante pour les entreprises japonaises et l'une des destinations prometteuses pour les investisseurs. La croissance du Vietnam sera étroitement liée au développement du Japon. Le Japon continuera de coopérer avec le Vietnam pour parvenir à une croissance économique durable, contribuant ainsi à l’édification d'une société inclusive et au développement mutuel, a-t-elle dit.Elle a également souligné la nécessité d'intensifier la coopération bilatérale dans les échanges entre les peuples, l'économie, l'environnement et les énergies propres, le secteur spatial et l'utilisation des technologies avancées.Le Japon et le Vietnam partagent des intérêts stratégiques. Pour le Japon, le Vietnam est un partenaire important dans la réalisation de l'"Indo-Pacifique libre et ouvert". Par conséquent, une coordination étroite avec le Vietnam lors des forums internationaux et multilatéraux est extrêmement importante pour parvenir à la paix et à la prospérité dans la région et dans le monde, notamment en promouvant l'État de droit, la liberté de navigation maritime, le libre échange et le renforcement de la connectivité régionale, a-t-elle noté.Enfin, la ministre Kamikawa Yoko a exprimé la volonté de promouvoir davantage la coopération entre le Japon et le Vietnam sur la scène internationale. -VNA