Hanoï (VNA) - L'ambassadrice Michèle Taylor, représentante permanente des États-Unis auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (UNHRC), a salué les priorités et les initiatives du Vietnam lors de sa rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet le 13 janvier à Hanoï.

Photo : VNA

Les priorités et les initiatives créeront une base importante pour la coopération entre le Vietnam et les États-Unis au Conseil des droits de l'homme, a-t-elle déclaré, félicitant le pays pour son élection en tant que membre du conseil pour 2023-2025.

Michèle Taylor a affirmé que le Vietnam est toujours un partenaire important des États-Unis, affirmant que le partenariat intégral bilatéral se développe de manière fructueuse.

L'ambassadrice a exprimé son espoir de contribuer à renforcer les relations dans les temps à venir, en couvrant la coopération dans des forums multilatéraux comme le Conseil des droits de l'homme.

Pour sa part, Do Hung Do Hung Viet a fait l'éloge des résultats de la coopération entre les deux pays au cours des dernières années et leur a suggéré d'intensifier la collaboration, en créant une prémisse pour approfondir les relations sur la base des avantages mutuels et du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de la souveraineté territoriale de l'autre.

Soulignant la coordination entre les deux pays au Conseil des droits de l'homme, le responsable a suggéré aux États-Unis de soutenir les initiatives et les priorités du Vietnam au Conseil, en particulier celles sur les groupes vulnérables, la non-discrimination, l'égalité des sexes, les droits de l'homme, la réponse au changement climatique et la transformation numérique.

Le Vietnam est prêt à prendre en considération les recommandations de coopération des pays, notamment les États-Unis, dans un esprit de respect mutuel, de dialogue et de coopération, garantissant les droits de l'homme pour tous.- VNA