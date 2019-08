L’ambassadeur thaïlandais en Egypte, Chainarong Keratiyutwong (Photo: VNA)



Le Caire, 30 août (VNA) - Le Vietnam assumera avec succès les fonctions de président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020, à la suite du mandat de la Thaïlande cette année, et obtiendra de bons résultats en renforçant les liens de la coopération entre les pays membres de l’ASEAN.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur thaïlandais en Egypte, Chainarong Keratiyutwong lors d'une cérémonie tenue jeudi au Caire, à l'occasion du 52ème anniversaire de la fondation de l’ASEAN (8 août).

Dans le même temps, l'ambassadeur du Vietnam au Caire, Tran Thanh Cong a souligné les contributions du Vietnam aux activités menées par l’ASEAN, notamment dans la réalisation des objectifs de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025.

Il a également souligné les efforts du Vietnam pour renforcer le rôle du bloc dans la résolution d'importants problèmes régionaux et mondiaux, ainsi que dans les instances et mécanismes internationaux, afin de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté dans la navigation aérienne et maritime en mer Orientale, soulignant la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et parvenant à l'adoption du Code de conduite en mer Orientale (COC).

À cet égard, il a rappelé l'engagement du gouvernement vietnamien à continuer de promouvoir son rôle actif dans les activités de l'ASEAN en assumant sa présidence l'année prochaine, tout en élargissant les domaines de coopération, afin de fournir des avantages spécifiques aux pays voisins, et maintenir la solidarité, l'unité et les principes fondamentaux du groupe. -VNA