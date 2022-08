L'ambassadeur du Vietnam en Russie visite un établissement commercial vietnamien à Krasnodar. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Russie conduite par l'ambassadeur Dang Minh Khoi est allée le 6 août visiter plusieurs établissements commerciaux de Vietnamiens dans la ville de Krasnodar, dont le centre commercial Royal City Mall.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie rencontre des Vietnamiens à Krasnodar . Photo : VNA

Selon Do Minh Chanh, président de l'Association des Vietnamiens dans la province de Krasnodar, la communauté vietnamienne à Krasnodar compte environ 100 familles de plus de 500 personnes et 30 étudiants vietnamiens. L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine affecte grandement les activités commerciales et la vie des Vietnamiens.

L'ambassadeur Dang Minh Khoi a encouragé la communauté vietnamienne à Krasnodar à promouvoir la solidarité pour surmonter les difficultés. Il a donné des analyses sur la situation mondiale et répondu à des questions de Vietnamiens.-VNA