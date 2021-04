Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgulov remet l'Ordre de l'amitié de la Russie à l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh. Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh a reçu le 6 avril l'Ordre de l'amitié de la Russie pour ses énormes contributions au partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Lors de la cérémonie tenue à Moscou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgulov a hautement apprécié les résultats obtenus pendant le mandat du diplomate vietnamien, avec comme faits marquants l'augmentation des visites mutuelles à tous les niveaux, une coopération durable à plusieurs facettes malgré la pandémie de COVID-19 et des chiffres positifs dans le commerce bilatéral et les relations économiques en 2020.

Le diplomate Ngo Duc Manh a remercié les agences d'État, les organisations, les partenaires et les amis russes pour leur soutien et leur assistance, qui l'ont aidé à remplir les tâches assignées par le Parti et l'État vietnamiens.

Lors de l'événement, les deux parties ont également discuté des mesures visant à développer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Le même jour, Ngo Duc Manh est venu faire ses adieux aux dirigeants du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) à la Douma d'État.

Lors de la réunion, M.Zyuganov a remis au diplomate vietnamien l'Ordre de Lénine, une noble récompense du KPRF pour les personnes ayant un dévouement significatif aux activités du Parti

Le diplomate vietnamien a également offert aux dirigeants du KPRF son livre récemment publié qui retrace les 70 ans des relations Vietnam-Russie. -VNA