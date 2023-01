Quang Tri (VNA) - L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a eu le 11 janvier une séance de travail dans la province centrale de Quang Tri pour discuter de la coopération dans la gestion des conséquences de la guerre.

Séance de travail entre l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper et le président du Comité populaire provincial, Vo Van Hung. Photo : VNA

Recevant le diplomate, le président du Comité populaire provincial, Vo Van Hung, a remercié l’administration américaine pour le soutien concret et significatif à Quang Tri par le biais de l'ambassade.La zone de terres contaminées par des mines terrestres à Quang Tri reste vaste, a-t-il noté, appelant à une aide supplémentaire à l'assainissement de la part des États-Unis afin que la province réalise son objectif de devenir la première localité au Vietnam à assurer la sécurité des mines d'ici 2025.Il a suggéré que le Département d'État américain continue de soutenir la mise en œuvre de projets bénéficiant aux personnes handicapées et aux personnes infectées par l'agent orange/dioxine. Quang Tri souhaite recevoir davantage les programmes et projets humanitaires des États-Unis qui contribuent à son développement socio-économique rural, a ajouté le responsable.Vo Van Hung espère que le diplomate présentera le potentiel de Quang Tri en matière d'énergie thermique éolienne, solaire et au gaz aux entreprises américaines potentielles, promettant les meilleures conditions possibles pour que les investisseurs américains effectuent des voyages d'information et mènent des études de faisabilité pour leurs projets.L’ambassadeur des Etats-Unis Marc E. Knapper a déclaré que l'ambassade appréciait grandement la coopération étroite et efficace entre les autorités provinciales et les organisations non gouvernementales dans les projets visant à éliminer les munitions non explosées et à surmonter les conséquences de la guerre. Quang Tri a apporté de grandes contributions à la réconciliation et au renforcement de la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et américain, a-t-il ajouté.L'ambassadeur a affirmé que l’administration américaine s'est engagée à faire face aux conséquences de la guerre et à panser les blessures des deux côtés, sur la base du principe d'être honnête avec le passé et de travailler ensemble pour un avenir prospère.Pendant son séjour à Quang Tri, Marc E. Knapper a également visité un site de déminage dans le district de Trieu Phong, assisté à la cérémonie d'inauguration du jardin d'enfants de Trieu Dai et offert de l'encens au cimetière national des héros morts pour la Patrie de la route 9.Selon le Comité populaire provincial, depuis 1996, l’administration américaine a aidé Quang Tri à mettre en œuvre des programmes et des projets dans le domaine du règlement des conséquences de la guerre, tels que le déminage, l'aide aux personnes handicapées, la construction d'écoles, de postes de santé et la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles. Le financement américain du déminage dans la localité est estimé à environ 91 millions de dollars. - VNA