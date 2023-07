Hanoi (VNA) - L’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato Tan Yang Thai, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie sont au beau fixe et que les deux pays ont encore beaucoup de potentiel pour renforcer leur coopération dans les temps à venir.

Le diplomate qui s’est entretenu avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au seuil de la visite de deux jours du Premier ministre malasien Anwar Ibrahim, à partir du 20 juillet, a affirmé l’importance de cettte visite pour la promotion des relations bilatérales.Il s’agira de la première visite du Premier ministre Anwar Ibrahim au Vietnam depuis son arrivée au pouvoir à la fin de l’année dernière. Elle aura lieu dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations bilatérales (31 mars 1973-2023), a-t-il souligné."J’espère que cette visite pourra dynamiser davantage les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le plan économique, car il y a tellement de travail qui pourrait être fait et pourrait coopérer pour le bien des deux pays", a-t-il déclaré.Selon l’ambassadeur Dato Tan Yang Thai, le Premier ministre Anwar Ibrahim sera accompagné de responsables du secteur économique, dont le ministre malaisien de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie, et de nombreuses entreprises malaisiennes.Ce sera l’occasion pour la partie malaisienne de se renseigner sur le développement économique du Vietnam, afin d’évaluer les domaines spécifiques où les deux parties peuvent promouvoir davantage leur coopération.Soulignant le rôle des entreprises dans le renforcement des relations entre les deux pays, il a déclaré que la tendance est que de plus en plus d’investisseurs malaisiens viennent au Vietnam pour chercher des opportunités d’investissement.

"Cela s’explique par les efforts efficaces du gouvernement vietnamien pour attirer les investissements étrangers, notamment la politique des visas que l’Assemblée nationale du Vietnam a récemment approuvée et qui entrera en vigueur le 15 août", a-t-il estimé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim se serrent la main à l'occasion du 42e Sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo, en Indonésie. Photo: VNA



Selon l’ambassadeur, le commerce bilatéral a atteint un record de 19,3 milliards de dollars en 2022. Et la Malaisie joue également un rôle important en tant qu’investisseur au Vietnam car les hommes d’affaires malaisiens sont arrivés au Vietnam assez tôt à la fin des années 1980 et au début des années 1990.Il a souligné que la Malaisie souhaite accueillir les investisseurs vietnamiens, car il existe de nombreuses entreprises vietnamiennes potentielles qui peuvent développer les investissements et les affaires dans la région et même à l’international comme Vingroup."Il y a de bonnes nouvelles parce que notre Premier ministre a fait venir beaucoup d’experts en termes d’industrie Halal lors de cette visite. Et nous aimerions beaucoup offrir notre aide au Vietnam pour développer des produits Halal", a-t-il indiqué.Le diplomate a fait savoir que lui et sa famille profitent de la vie ici et adorent la cuisine vietnamienne. "Quand je suis allé à Hôi An, j’ai tout de suite eu l’impression d’être chez moi, surtout à Malacca, car j’avais déjà vu ces choses en Malaisie. La ville est également à côté de la rivière, où vous avez des rangées de maisons", a-t-il partagé."C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime toujours rejoindre le Vietnam en ce moment. Et aussi récemment j’étais à Hôi An. J’ai été vraiment impressionné par la beauté et la façon dont vous préservez la vieille ville. Je pense que c’est vraiment beau et vraiment historique", a-t-il ajouté. – VNA