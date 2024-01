Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni continue à se coordonner étroitement avec les autorités locales pour vérifier l’identité et est prête à prendre les mesures de protection des citoyens nécessaires après une affaire de trafic d’êtres humains découverte au port de Rosslare Europort.

L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et le consulat honoraire à Dublin, en Irlande, se coordonnent avec la police de Dublin pour vérifier leur identité et garantir que ces personnes sont traitées dans le respect de leur dignité et de la loi.Selon la police de Dublin, ces personnes comprennent neuf hommes, trois femmes et deux filles, cachés dans un camion frigorifique interpellé au port de Rosslare Europort, le 8 janvier vers 03h00 locales, et sont toutes en bonne santé, dont trois d’entre elles seraient des citoyens vietnamiens.L’ambassade et le consulat honoraire ont pris contact avec les autorités irlandaises et la police de Dublin pour demander leur coopération et des informations pertinentes. L’ambassade attend également des informations de la police sur le lieu précis où effectuer une visite consulair.Selon les instructions du ministère des Affaires étrangère, l’ambassade continue à se coordonner étroitement avec les autorités locales pour vérifier l’identité et est prête à prendre les mesures de protection des citoyens nécessaires. – VNA