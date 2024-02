Touristes au jardin botanique de Da Lat. Photo: VNA Lam Dong (VNA) - En 2024, la province de Lam Dong, dans les Hauts Plateaux du Centre, a fixé l’objectif d’accueillir 9,7 millions de touristes, dont 550 000 étrangers, selon le Comité de pilotage sur le développement du tourisme provincial.

La province se concentrera sur l'exploitation du marché domestique, en particulier des marchés traditionnels tels que Hô Chi Minh-Ville, les provinces du Sud-Est et littorales du Centre ainsi que sur l’expansion vers des localités septentrionales tels que Hanoi, Hai Phong... Elle cherchera également à attirer des touristes des pays de l'ASEAN, d'Asie du Nord-Est, d'Asie de l'Est.



La province accéléra la promotion du tourisme et la coopération avec d’autres localités dans l’organisation des évènements touristiques tels que la Semaine d’or du tourisme de Lam Dong 2024, le 10e Festival des fleurs de Da Lat.

Actuellement, Lam Dong recense 3 070 établissements d’hébergement totalisant plus de 43 680 chambres, 82 voyagistes, plus de 110 sites touristiques, dont deux au niveau national et onze au niveau provincial.

L’aéroport international de Lien Khuong, dans la ville de Da Lat, exploite trois vols internationaux de République de Corée, huit vols intérieurs de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Vinh, Hai Phong, Hue, Thanh Hoa, Can Tho. Sa fréquence moyenne est de 28 à 30 vols par jour, allant à 50 pendant la haute saison.

En 2023, Lam Dong a accueilli 8,658 millions de visiteurs, dont 400 000 étrangers, soit une hausse respectivement de 15% et 166% en glissement annuel. -VNA