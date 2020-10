Lâm Dông (VNA) – En raison de la crise liée à la Covid-19, Dà Lat, ville touristique par excellence, est en souffrance. En août et septembre 2020, cette ville rattachée à la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre, n’a accueilli que 300.000 visiteurs, soit une défection totale de la clientèle de près de 60% et de 90% des touristes étrangers. Pour sauver le tourisme, Dà Lat mise sur un plan de relance.

La vallée de l’Amour de Dà Lat. Photo: VOV

Site d’ordinaire incontournable à Dà Lat, la vallée de l’Amour peine à attirer les touristes locaux malgré une réduction du prix du billet d’entrée.

Nguyên Van Long, le directeur du site, fait savoir: “Les Vietnamiens sont désormais notre cible. Pour les attirer, nous proposons d’aller les chercher directement à leur hôtel en bus. Toutes les mesures préventives préconisées par les autorités sont respectées pour leur garantir des déplacements en toute sécurité”.

L’hôtellerie est durement impactée elle aussi. D’après Pham Hoai Thanh, le taux d’occupation de son hôtel situé à Bui Thi Xuân a fortement chuté malgré une réduction de 30% appliquée sur le prix des chambres. “Tous les professionnels du secteur sont touchés par la crise sanitaire. Pour attirer la clientèle, nous devons à la fois renouveler notre offre et assurer la sécurité sanitaire”.

Selon les statistiques publiées par le service du tourisme de la province de Lâm Dông, les deux vagues de Covid-19 survenues dans le pays ont contraint les 180 entreprises et 660 familles locales travaillant dans le secteur à suspendre leurs activités pendant au moins deux mois. Plus de 4.000 salariés sont actuellement privés d’emploi ou en chômage partiel.

Afin d’aider ces professionnels à sortir de la crise, la province de Lâm Dông a mis en place une série de mesures de soutien d’urgence, indique Phan Van Da, vice-président du comité populaire provincial: “Nous nous sommes engagés à accompagner les entreprises dans cette période difficile. Nous veillons à ce que les plans d’aides accordés par le gouvernement leur profitent pleinement. Nous allons tout mettre en oeuvre pour relancer le tourisme de la province”.

Le Service de la culture, des sports et du tourisme a proposé aux autorités provinciales de diminuer le montant des impôts sur les sociétés, d’accorder des délais de paiement, d’abaisser les taux d’emprunt et de réduire le prix de l’électricité pour les entreprises impactées, fait savoir sa directrice adjointe Nguyên Thi Bich Ngoc.

Le jardin botanique au coeur de Dà Lat. Photo: infonet.vietnamnet.vn



De nombreuses entreprises participent à la campagne de promotion touristique lancée par la province de Lâm Dông et accordent une réduction de leurs prestations comprise entre 30 et 60%. Lê Tang Trong Nghia, directeur de l’agence de voyage Vietravel Da Lat, explique: “Nous avons décidé de participer à la campagne de promotion du tourisme organisée par la province pour mieux nous faire connaître. Nous avons élargi notre offre et proposons à notre clientèle de nouvelles expériences comme devenir agriculteur en une seule journée ou découvrir la culture de l’ethnie Chu ru…”

Redonner confiance aux voyageurs et stimuler la demande, venir en aide aux acteurs impactés… la province de Lâm Dông met les bouchées doubles pour sauver le tourisme, l’un de ses secteurs phares. – VOV/VNA