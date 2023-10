L’ Allemagne encourage les investissements au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam figure sur une liste de 34 pays et territoires avec lesquels le gouvernement fédéral allemand encourage la coopération économique au moyen de garanties d'investissement préférentielles, selon le journal allemand Handelsblatt.Si les entreprises allemandes investissent dans l’un de ces 34 pays et territoires, la franchise pour l’entreprise en cas de perte est réduite de moitié. De plus, les frais de garantie sont réduits. C’est ce qui ressort d’un document du ministère fédéral allemand de l’Économie, a indiqué le journal Handelsblatt.Jusqu’en juin 2023, Berlin a octroyé des garanties sur des investissements pour un montant total de 30 milliards d'euros.Outre le Vietnam, la liste comprend quatre autres pays d’Asie du Sud-Est que sont les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie. -VNA