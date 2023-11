Hanoi (VNA) – L’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Arménie, a apporté d’importantes contributions au commerce bilatéral entre le Vietnam et les membres de l’UEEA, ont déclaré des représentants des deux parties.

La 5e session du comité mixte sur la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA). Photo : VNA

Co-présidant la 5e session du comité mixte sur la mise en œuvre de cet accord, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre chargé du commerce de la Commission économique eurasienne (CEE), Andrey Slepnev, ont également convenu que les deux parties continueront à créer des conditions favorables pour que leurs marchandises accèdent au marché de l’autre partie et à éliminer les barrières commerciales, en particulier les procédures administratives, pour accroître les échanges bilatéraux.

Les deux parties augmenteront également l’échange d’informations, en particulier sur les politiques d’importation et d’exportation, afin d’aider les entreprises à mettre en œuvre plus efficacement leurs stratégies de production et de commerce.

Les entreprises des deux parties seront soutenues pour participer davantage aux activités de promotion commerciale afin de trouver des partenaires et d’optimiser leurs capacités, leurs avantages, leur dynamisme et leur créativité.

Selon les données de l’UEEA, le commerce entre le Vietnam et l’UEEA a fortement augmenté, passant de 5,9 milliards de dollars en 2017 à 7,8 milliards de dollars en 2021. En raison de nombreux facteurs défavorables et des difficultés économiques mondiales, leurs échanges commerciaux ont fortement diminué en 2022, mais ont montré des signes de reprise en 2023.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a atteint environ 3,2 milliards de dollars, soit 1% de plus que le chiffre de la même période en 2022. Plus précisément, au cours de cette période, les exportations du Vietnam vers l’UEEA ont atteint environ 1,8 milliard de dollars, tandis que les importations du Vietnam de l’UEEA a atteint environ 1,4 milliard de dollars.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les entreprises des deux parties ont mieux profité des opportunités et des avantages apportés par l’ALE entre l’UEEA et le Vietnam. En ce qui concerne la coopération en matière d’investissement, les deux parties attachent une grande importance au renforcement de la coopération en matière d’investissement entre les pays membres de l’UEEA.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, lors de la session. Photo : VNA

S’exprimant lors de la session, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que dans le contexte actuel, consolider et renforcer la coopération économique multilatérale et bilatérale pour éviter la perturbation des chaînes d’approvisionnement et stimuler le développement socio-économique de chaque pays est une exigence inévitable et objective.

Cependant, certaines dispositions de l’ALE entre l’UEEA et le Vietnam ne sont plus appropriés, a-t-il estimé, appelant à des solutions pour renforcer l’efficacité de l’accord et promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l’UEEA.

Le responsable a suggéré certaines mesures spécifiques, par exemple une étude de faisabilité sur la possibilité de modifier et d’améliorer l’accord. Il a appelé les deux parties à continuer d’ouvrir le marché, d’éliminer les barrières commerciales et de s’efforcer d’éliminer les difficultés liées au paiement, au transport et au déplacement des personnes, en particulier des entrepreneurs.

Il est recommandé que l’UEEA continue d’envisager des exemptions de visa pour les citoyens vietnamiens au même niveau que celui que le Vietnam accorde aux pays membres de l’UEEA. Le ministre vietnamien a également proposé aux deux parties de trouver de nouvelles orientations et projets de coopération dans des domaines tels que la transformation verte, la transition énergétique, le changement climatique, l’économie circulaire, la science et la technologie et l’innovation. – VNA