Programme artistique lors d'un événement culturel de l'ethnie H'mông. Photo: VNA



Lai Châu (VNA) - La 3e Journée nationale de la culture de l’ethnie H’mông aura lieu du 24 au 26 décembre dans la province septentrionale de Lai Châu.

Les préparatifs sont menés par le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Lai Chau, en collaboration avec ses homologues d’autres localités où vivent des H’mông.

L’événement verra la participation de 14 provinces que sont Lai Châu, Thai Nguyên, Lang Son, Bac Kan, Điên Biên, Nghê An, Thanh Hoa, Hoa Binh, Tuyên Quang, Ha Giang, Yên Bai, Đak Lak, Cao Bang et Lao Cai.

Pour garantir la sécurité et le succès de cette manifestation, Lai Châu a élaboré des plans de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Ayant pour thème "Préserver et mettre en valeur l’identité culturelle de l’ethnie H’mông – Egalité, solidarité, intégration et développement", la Journée contribuera non seulement à préserver et valoriser la culture de cette ethnie minoritaire, tout en cherchant à promouvoir le tourisme et améliorer les conditions de vie des H’mông.



De riches activités seront organisées, dont un défilé de costumes, un festival de chant, une présentation de spécialités culinaires, des jeux populaires, des circuits d’écotourisme à Lai Chau…

La cérémonie d’ouverture de la Journée sera retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam et la Voix du Vietnam. -VNA