Hanoi (VNA) – En 2023, le chiffre d’affaires des exportations agricoles, forestières et halieutiques du Vietnam a atteint plus de 53 milliards de dollars. Les progrès scientifiques et technologiques ont contribué en grande partie au développement de ces domaines, apportant une nouvelle vitalité et un bond à l’agriculture vietnamienne.

Le Vietnam figure actuellement dans la liste des 15 plus grands exportateurs agricoles au monde. Photo : BCP

Six produits qui ont enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 3 milliards de dollars sont le café, le riz, les légumes, les noix de cajou, les crevettes, et le bois et les produits en bois.

Les marchés d’exportation traditionnels, nouveaux et de haute qualité, ont été conquis par les produits agricoles vietnamiens. De plus, les partenaires étrangers accordent également une attention particulière au processus de développement de la production et de croissance verte de l’ensemble de l’agriculture vietnamienne.

Résultats de la technologie

Dans les derniers jours de 2023, le secteur agricole a reçu une bonne nouvelle lorsque le riz vietnamien a remporté le premier prix du 15e concours du meilleur riz du monde organisé par The Rice Trader, dans le cadre de la Conférence mondiale sur le commerce du riz, qui s’est tenue à Cebu, aux Philippines.

Ayant deux variétés de riz de Loc Troi 28 et de Nang Hoa 9 participant au concours et contribuant à la victoire du riz vietnamien, la société par actions Loc Troi est également une entreprise leader dans la transformation numérique et dans l’application de hautes technologies à la production et à la transformation de produits agricoles.

Le président du Conseil d’administration de Loc Troi, Huynh Van Thon, a déclaré que deux variétés de riz Loc Troi 28 et Nang Hoa 9 avaient été étudiées et développées avec diligence par sa société.

Loc Troi 28 est une variété de riz hybride sélectionnée parmi plus de 2 000 plantes issues de combinaisons hybrides entre les variétés Loc Troi 1 et Basmati depuis 2014. Celle-ci a une bonne résistance aux ravageurs et aux maladies. Ses grains sont longs, blancs et minces, donnant au riz une texture douce, une odeur de feuilles de jasmin et de pandan et un goût sucré.

Nang Hoa 9 a été étudié par l’ingénieur agronome Le Hung Lan. La SARL de Graines de Hoa Tien a donné à la société par actions de Loc Troi la pleine propriété de cette variété pour la développer et l’introduire à la production depuis mai 2023.

Celle-ci est également l’une des neuf variétés de riz parfumé exportées vers le marché de l’Union européenne (UE) qui bénéficient de contingents tarifaires dans le cadre de l’Accord de libre-échange UE- Vietnam (EVFTA).

Dans le domaine de la production, de la transformation et de l’exportation des fruits, l’histoire du traçage de « l’empreinte carbone » du fruit du dragon vietnamien a également apporté satisfaction, enthousiasme et confiance aux consommateurs et à de nombreux importateurs les plus exigeants du monde.

Il s’agit d’un modèle mis en œuvre conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour surveiller les émissions de carbone liées à la production et à la transformation des fruits du dragon dans la province de Binh Thuan (Sud). Grâce à ce système, les consommateurs peuvent scanner les codes QR pour vérifier la plantation d’arbres vers le net zéro dans la production de fruits du dragon de la manière la plus transparente possible.

D’ailleurs, l’aquaculture marine vietnamienne a également récolté de nombreux succès avec de nouvelles avancées vers l’aspiration de devenir la première puissance agricole marine en Asie du Sud-Est dans les temps à venir.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, a déclaré que l’agriculture marine était un domaine potentiel du Vietnam avec une superficie maritime de plus d’un million de kilomètres carrés et de nombreuses nouvelles technologies appliquées. Actuellement, un certain nombre de zones agricoles, industrielles et de variétés riches se sont constituées, et ce sont des potentiels qui devront être exploités dans le nouveau contexte, a-t-il souligné.

En 2023, la production aquacole marine du Vietnam a atteint près de 800.000 tonnes. L’industrie de l’aquaculture marine s’est fixé pour objectif de devenir une partie importante de l’industrie de la pêche d’ici 2045, contribuant à plus de 25 % de la production totale de ce secteur avec un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 4 milliards de dollars, apportant ainsi une contribution importante à la mise en œuvre de l’orientation de réduction de l’exploitation et de l’augmentation de l’aquaculture en chaîne fermée.

La capacité d’exportation augmente sans cesse

En 2023, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 4,78 milliards de dollars, ce qui est un niveau record. Le prix du riz à l’exportation du Vietnam est également en tête du monde, dépassant celui de la Thaïlande. En 2023, le Vietnam a exporté plus de 8 millions de tonnes de riz vers le monde.

D’un pays qui exporte principalement du riz brut au pays qui possède le meilleur riz du monde, le Vietnam s’efforce désormais de devenir le premier pays à produire et exporter du riz à faibles émissions.

On constate que l’industrie du riz pourra profiter des opportunités de changement spectaculaires, établissant une position de leader sur la carte mondiale des exportations de riz en termes de production, de qualité et de valeur grâce aux efforts continus dans l’application de sciences et de technologies.

Le chiffre d’affaires à l’exportation de fruits et légumes de 5,69 milliards de dollars en 2023 a satisfait ceux qui s’intéressent au développement de l’agriculture du pays.

En particulier, des fruits comme le fruit de la passion et le durian jouent un rôle dominant dans la production et les prix sur le marché mondial.

Les réalisations ne s’arrêtent pas là, car le potentiel de cette filière reste encore très important. Dinh Cao Khue, président du Conseil d’administration de la société de Dong Giao Food Export, l’une des principales sociétés modernes de production, de transformation et d’exportation de fruits et légumes au Vietnam, a déclaré : «Dans les Hauts Plateaux du Centre, si nous nous convertissons les zones de culture à court terme à faible productivité en plantation des ananas, fruits de la passion, et bananes à haut rendement, alors j’ose affirmer que la province de Gia Lai aura à elle seule un chiffre d’affaires d’exportation de fruits et légumes égal à celui du pays, soit environ 5 milliards de dollars. Bien entendu, nous devons le faire méthodiquement, promouvoir l’application dé progrès scientifiques et technologiques et établir un lien étroit entre les agriculteurs et les entreprises.»

Ce potentiel pourra également être exploité dans de nombreuses autres filières agricoles comme le café, et la pêche afin d’apporter une valeur ajoutée encore plus élevée.

La clé de la croissance reste la technologie. C’est également la raison pour laquelle, ces dernières années, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural attachait toujours de l’importance au développement de sciences, de technologies et de l’innovation en supprimant les obstacles et les goulots d’étranglement dans l’élaboration des mécanismes et politiques qui, avec la transformation numérique de l’agriculture et des zones rurales, créent un puissant moteur de croissance de ce secteur.

Promouvoir la mise en œuvre de stratégies de développement industriel vers une intégration multivaleurs, accroître l’application scientifique et technologique dans les étapes clés du développement agricole, en se concentrant particulièrement sur l’application de la haute technologie à la production et à la transformation des principaux produits d’exportation, est une bonne mesure pour améliorer les produits agricoles vietnamiens.

Dans le contexte de la crise alimentaire mondiale qui risque de s’étendre, l’exportation d’une grande quantité de riz par le Vietnam affirme non seulement l’efficacité et la productivité élevée de la production nationale, mais aussi le rôle du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements visant à assurer la sécurité alimentaire mondiale. – NDEL/VNA