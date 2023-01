Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lors d’une conférence du secteur de l’agriculture et du développement rural, tenue vendredi 13 janvier en format hybride, le rôle de l’agriculture vietnamienne en tant que pilier de l’économie nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence du secteur de l’agriculture et du développement rural. Photo: VNA



En 2022, le secteur a enregistré une croissance de 3,36%, son meilleur niveau jamais enregistré depuis plusieurs années ; un chiffre d’affaires à l’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de 53,22 milliards de dollars, en hausse de 9,3% par rapport à 2021 ; et un excédent commercial de plus de ,5 milliards de dollars, soit plus de 75% de l’excédent commercial vietnamien.Le secteur agricole s’affirme de plus en plus comme un pilier de l’économie en toutes circonstances, il devra donc continuer à se développer plus fortement en 2023, a souligné le chef du gouvernement.Le secteur a opéré un changement des mentalités, passant de production agricole à développement de l’économie agricole, accéléré sa restructuration liée à la rénovation du modèle de croissance, promu le développement des marchés lié à la production et à la transformation des produits agricoles suivant les les chaînes de valeur, et renforcé le commerce électronique, a-t-il indiqué.Mais selon lui, il n’en reste pas moins que d’énormes progrès peuvent être faits en matière d’obtention du retrait de l’avertissement du "carton jaune" de la Commission européenne sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), de perfectionnement politique, de mécanisation et d’application des hautes technologies dans l’agriculture.Le chef du gouvernement a demandé de restructurer l’agriculture autour de trois axes de produits, à savoir les groupes de produits phares nationaux, provinciaux et locaux, en fonction des filières de la culture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la sylviculture.