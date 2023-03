Hanoi (VNA) – Les produits bio représentent un choix et une tendance incontournables pour développer une agriculture durable et de qualité. Avec la demande croissante pour ce mode de production, les opportunités de développement de produits bio sont considérables.

Dans une ferme biologique à Bac Ninh (Nord). Photo : VNA

Selon l’Association vietnamienne de l’agriculture biologique, la consommation annuelle totale de produits bio sur le marché intérieur est d’environ 500 milliards de dôngs, principalement concentrée dans les grandes villes telles que Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. La demande de produits biologiques y est très forte, mais l’offre ne répond qu’à environ 1% de cette demande, ce qui fait que la part de marché des produits agricoles biologiques est estimée à 99%.

Actuellement, de nombreuses localités à travers le pays ont une production agricole biologique, mais elle reste encore trop faible. La superficie de culture biologique est actuellement d’un peu plus de 23.000 ha, répartie entre neuf provinces pour les cultures vivrières (riz, maïs) sur une superficie de 11.000 ha, 14 provinces pour les légumes biologiques sur une superficie de plus de 2.000 ha, huit provinces pour le thé bio sur une superficie de 2.800 ha, 10 provinces pour les arbres fruitiers bio sur une superficie de 4.700 ha et deux provinces (Dak Nông et Binh Phuoc) pour les anacardiers bio, sur une superficie de 2.155 ha.

Selon le directeur général de la sarl Delco Farm, Lê Khanh Manh, les entreprises et les agriculteurs faisant de l’agriculture bio font face à de nombreuses difficultés. La pression de la croissance démographique sur les terres cultivables ainsi que la nécessité de développement économique ont conduit à une diminution de la superficie des terres disponibles pour l’agriculture bio. De plus, l’utilisation courante d’engrais inorganiques et de pesticides chimiques freine le développement de l’agriculture biologique. Enfin, la sensibilisation encore faible des producteurs et des consommateurs à la sécurité alimentaire entrave l’organisation de la production et de la consommation de produits bio.

Connexion de production : un impératif

Le directeur du Département de la production végétale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), Nguyên Nhu Cuong, a estimé que le principal obstacle au développement de l’agriculture bio aujourd’hui réside dans la limite du foncier disponible et dans la chaîne de production et de commercialisation de ce produit.

Le Vietnam compte 97 entreprises de production biologique. Photo: VNA



Dans de nombreuses localités, bien que l’État ait mis en place des politiques de développement très spécifiques, le contrôle de la production et de la circulation des marchandises n’a pas été réellement ciblé en raison d’un aménagement du territoire limité. Il n’y a donc pas de développement synchrone et stable pour les produits agricoles bio.

Par conséquent, le responsable a recommandé aux localités de promouvoir davantage le développement de zones de production agricole bio concentrées et de produits bio clés, comme par exemple en développant diverses formes d’organisation de la production de produits bio, en se concentrant sur la recherche, le développement et l’application de technologies en agriculture bio, et en investissant dans la formation et le développement des ressources humaines.



Il est également important de développer les organismes de certification, de perfectionner le système de normes, de réglementations et de processus techniques, d’accroître la transformation, la consommation et l’exportation des produits bio, ainsi que de développer les matières premières pour le développement durable de l’agriculture bio à l’avenir.

Afin de profiter des opportunités de développement du marché des produits bio, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Trân Thanh Nam, a exhorté les localités à identifier les principaux produits agricoles bio en fonction de leurs avantages écologiques, de leurs atouts et des marchés de consommation, et à élaborer des plans de développement de l’agriculture bio en étudiant les régions de production et les ressources en eau.

Il a également suggéré de développer des mécanismes et des politiques pour soutenir et orienter le développement de zones de production agricole bio concentrées, ainsi que d’inviter les entreprises, les coopératives et les organisations à investir dans la culture des produits bio. – CVN/VNA