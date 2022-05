L'Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques aidera la Fédération cambodgienne des sports électroniques à organiser des événements de sports électroniques lors des SEA Games 22.

L'équipe vietnamienne est la seule équipe invaincue des SEA Games 31 avec cinq victoires, un match nul. Elle a marqué 11 buts et n'en a encaissé aucun.

Le 3e festival de la culture, du sport et du tourisme des zones frontalières Vietnam-Laos aura lieu en septembre prochain dans la province vietnamienne de Dien Bien (Nord).

Le groupe Sovico offre aux équipes de football féminine et masculine du Vietnam participant aux SEA Games un an de vol sans frontière sur toutes les lignes nationales et internationales de Vietjet Air.