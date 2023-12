Dà Nang (VNA) – Le terminal international de l’aéroport de Dà Nang, dans le Centre, est devenu le 11 décembre le premier aéroport en Asie du Sud-Est à obtenir la certification "Welcome Chinese" de l’Académie chinoise du tourisme.

Toutes les signalisations à l'intérieur et à l'extérieur du terminal sont rédigées en chinois, en plus du vietnamien, de l'anglais et du coréen. Photo: VNA



Il a reçu le Certificat d’or, le plus haut niveau d’un classement à trois niveaux reconnu par l’Académie chinoise du tourisme, institut spécialisé relevant de l’Administration nationale du Tourisme de Chine.

La certification est accordée uniquement aux établissements qui ont introduit des services spéciaux pour les touristes chinois, chacun des services correspondant aux normes de qualité recommandées par les autorités touristiques chinoises.

A l’échelle mondiale, l’Italie compte quatre aéroports, et la France, la Russie, l’Espagne et l'Arabie saoudite chacun un représentant à se voir délivrer la certification "Welcome Chinese".

Cette certification contribuera à renforcer l’image du terminal international en particulier et de Dà Nang en général en tant que destination pratique et hospitalière, contribuant ainsi à promouvoir largement les services touristiques locaux, a déclaré Dô Trong Hâu, directeur général adjoint de la Compagnie par actions d’investissement et d’exploitation du terminal international de Dà Nang (AHT).

En mars dernier, le terminal international de l’aéroport de Dà Nang est devenu le premier et le seul terminal au Vietnam à être classé quatre étoiles par SkyTrax, la principale organisation internationale de notation de transport aérien basée à Londres, au Royaume-Uni.

Selon le Département du tourisme de Dà Nang, au premier trimestre, la plus grande ville du Centre comptait 16 lignes internationales régulières opérées par 20 compagnies aériennes, avec la fréquence des vols estimée à plus de 280 vols/semaine (moyenne 40 vols/jour) avec plus de 560.000 arrivées. – VNA