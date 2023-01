Conférence de Paris sur le Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (27 janvier 1973), l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, vient de publier un livre donnant un aperçu sur cet événement important de l'histoire diplomatique du Vietnam il y a 50 ans.Intitulé “ Accords de Paris 1973 - tournant vers la paix", le livre bilingue, en vietnamien et en anglais, raconte via des photos le processus de négociation pendant quatre ans, huit mois et 14 jours avec plus de 200 sessions conjointes et des dizaines de contacts secrets, des développements difficiles et compliqués avant et pendant les négociations, et au moment de la signature des Accords.