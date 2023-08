Cérémonie de signature du programme de coopération en matière de communication entre la VNA et le ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La directrice générale de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) Vu Viet Trang et le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat ont signé le 28 août à Hanoï un programme de coopération en matière de communication entre les deux organes pour la période 2023-2026.



Mme Vu Viet Trang a souligné le rôle important des sciences et des technologies dans la promotion de l'innovation, affirmant qu'en tant qu'agence de presse nationale, la VNA a toujours accompagné le ministère dans la mise en œuvre des politiques d'innovation.



Les produits d'information nationaux et étrangers de la VNA reflètent les efforts des cadres et experts, les réalisations scientifiques du pays ainsi que les inventions de l'humanité, a-t-elle indiqué, ajoutant que l'agence a également renforcé les informations de référence sur les politiques de développement scientifique et technologique des pays étrangers.



La coopération entre les deux parties ces derniers temps a contribué à promouvoir les valeurs des sciences et des technologies dans la construction nationale, de manière professionnelle et durable, a souligné Mme Vu Viet Trang.



Selon elle, la signature du programme de coopération vise à répondre aux exigences pratiques du renforcement de la communication des politiques, en particulier celles dans le domaine des science et des technologies.



La VNA souhaite continuer de recevoir le soutien du ministère des Sciences et des Technologies dans l'étude de sujets scientifiques appliqués au secteur de la communication et dans la mise en œuvre du processus de transition numérique, a-t-elle ajouté.



Le ministre Huynh Thanh Dat a affirmé que la signature du programme de coopération est un jalon important vers la promotion des activités de communication sur les politiques en matière de sciences, de technologies et d'innovation de manière globale et efficace dans les publications de la VNA.



Il s’est déclaré convaincu que les informations sur les sciences, les technologies et l'innovation publiées par la VNA deviennent une passerelle, contribuant à renforcer la confiance du peuple envers le Parti et le gouvernement.



Il a reconnu et apprécié hautement les contributions de la VNA à la diffusion complète du développement du secteur des sciences et technologies au cours des dernières années.



Dans le cadre du programme de coordination, la VNA encouragera la diffusion d'informations sur les lignes directrices du Parti, les politiques, et les lois de l'État dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation. Elle sensibilisera également le public au rôle et à la position de ces secteurs dans le développement durable du pays.



Les deux parties promouvront également des activités de communication sur les réalisations scientifiques et technologiques remarquables, les initiatives, les améliorations techniques et les excellentes solutions scientifiques,... - VNA