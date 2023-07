Hanoi (VNA) - Un congrès visant à établir une antenne de l’Association d’amitié Vietnam-Laos à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) s’est tenu dimanche 23 juillet à Hanoi.

Lors de l’événement au siège de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à Hanoi, le 23 juillet. Photo : VNA

Le directeur général adjoint de VNA Nguyên Tuân Hung a été élu à la tête de la section.

S’adressant à l’événement, le conseiller et ambassadeur adjoint du Laos au Vietnam Chanthaphone Khammanichanh a souligné les relations étroites et de longue date entre le Vietnam et le Laos, qui ont été fondées par le président Hô Chi Minh et le président Kaysone Phomvihane et cultivées par des générations à travers d’innombrables épreuves et sacrifices.

Il a déclaré qu’au cours de la période de rénovation, les deux pays ont continué à s’entraider et à coopérer pour le développement mutuel, notant que dans le domaine de la communication, la VNA a envoyé des experts et des journalistes pour aider l’Agence de presse lao (KPL) dans son fonctionnement.

Le diplomate a souligné que la création de l’antenne de l’Association d’amitié Vietnam-Laos à la VNA est une étape importante reflétant l’intérêt particulier du peuple vietnamien, en particulier de la VNA, à continuer de maintenir et de promouvoir les relations solides entre les deux pays.

Le directeur général de la KPL, Khampheuy Philapha, a affirmé qu’au cours des six dernières décennies, la VNA a aidé de tout cœur la KPL avec son savoir-faire, sa technique et son expertise, en particulier pendant les débuts de l’agence lao.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a déclaré qu’au cours des dernières années, le comité exécutif intérimaire de l’antenne a mené plusieurs activités significatives, telles que la visite de sites historiques liés aux relations entre les deux pays, la participation à des activités lancées par le comité central de l’Association d’amitié Vietnam-Laos et la visite de membres vétérans de l’association, contribuant au lien traditionnel et aux relations fidèles entre la VNA et la KPL.

Les responsables des deux agences de presse doivent s’entretenir le 25 juillet pour discuter des orientations de la coopération entre les deux agences publiques dans la nouvelle période. – VNA