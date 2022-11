Hanoi (VNA) – La visite officielle du 31 octobre au 1er novembre du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un événement particulièrement important pour les deux pays et attentivement suivi par l’opinion nationale et internationale, a été un succès à tous égards, a déclaré à la presse le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping posent avec les hauts dirigeants membres de la délégation vietnamienne, à Pékin. Photo : VNA



La visite était la première à l’étranger du secrétaire général Nguyên Phu Trong après le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et la première d’un plus haut dirigeant étranger en Chine après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), a-t-il souligné.



Elle faisait suite aux échanges réguliers entre les plus hauts dirigeants des deux pays au cours des dernières années dont quatre entretiens téléphoniques entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping en 2020 et 2021.



Cette visite revêt une signification très importante, permettant de renforcer et d’approfondir davantage le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine dans la nouvelle ère, de consolider la confiance politique, de contribuer à créer une base politique solide et de promouvoir des coopérations substantielles, et de renforcer l’amitié entre les deux peuples, a-t-il indiqué.



Le ministre a indiqué que cette visite a contribué à montrer que le Parti et l’État vietnamiens attachent toujours une grande importance et accordent la priorité absolue à la construction et au développement de bonnes relations avec le Parti, l’État et le peuple chinois, pour les intérêts fondamentaux et à long terme des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans le monde et la région.



Cette visite visait également à mettre en œuvre la politique extérieure vietnamiene d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d’intégration internationale active, s’affirmant comme ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale, a-t-il poursuivi.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Le chef de la diplomatie vietnamienne a fait savoir que lors de cette visite, les deux parties ont publié une déclaration conjointe sur la poursuite de la promotion et de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine selon la devise "voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat".



En même temps, les deux parties se sont accordées sur plusieurs contenus de coopération substantiels tels que la promotion de la connectivité entre le cadre "Deux couloirs et une ceinture" et l’initiative "la Ceinture et la Route", l’accélération du processus d’ouverture du marché pour certains produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam, l’ouverture des bureaux de promotion commerciale du Vietnam en Chine, a-t-il dit.



Les deux parties sont disposées à créer des conditions favorables pour les entreprises des deux pays afin de renforcer les investissements, la coopération économique et commerciale, la coopération dans les domaines du transport aérien, routier et ferroviaire, a-t-il poursuivi.



En outre, les deux parties ont également exprimé leur volonté de faire des efforts pour réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays, de rechercher des mesures pour gérer définitivement les embouteillages aux postes-frontières, assurant à la fois la prévention et le contrôle de la pandémie et le maintien du dédouanement fluide des marchandises.



Sur la question maritime, les deux parties ont estimé qu’il est extrêmement important de contrôler de manière satisfaisante les désaccords, de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale, a déclaré le chef de la diplomatie vietnamienne.



Elles ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et, sur la base de consultations et de consensus, de parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale ( COC) substantiel et efficace conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; de bien contrôler les désaccords en mer, de s’abstenir des actions qui compliquent la situation et élargissent les différends.

A cette occasion, les ministères, secteurs et localités deux pays ont signé 13 documents et accords de coopération dans de nombreux domaines, servant de base et de prémisse pour qu’ils déploient efficacement leur coopération dans les années à venir, contribuant au développement sain, stable et durable du partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde, a-t-il encore indiqué. – VNA