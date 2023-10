Hanoï, 15 octobre (VNA) - La visite officielle au Vietnam du président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodinede, les 15 et 16 octobre, contribuera à promouvoir la coopération interparlementaire, et plus largement à consolider la confiance politique et renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Manh Tien, Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Manh Tien, lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information sur cette visite du président de la Douma russe.



Il a affirmé qu'il s'agissait d'un moment important dans les relations de partenariat de stratégie intégrale entre le Vietnam et la Russie dans le contexte où les deux pays mettent en œuvre une Déclaration commune sur la vision de leur partenariat stratégique intégral jusqu'en 2030.



Nguyen Manh Tien a souligné le développement fructueux des relations Vietnam-Russie ces derniers temps, affirmant que c'était la deuxième fois que Viatcheslav Viktorovitch Volodine se rendait au Vietnam. Sa première visite faisait suite au voyage en Russie de la présidente vietnamienne de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, en 2019.



Selon le responsable de l'AN, au cours de cette visite, le président de la Douma d'Etat russe et le président vietnamien de l'AN co-présideront la deuxième réunion du comité de coopération interparlementaire des deux organes législatifs, qui devait avoir lieu en 2020 mais avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.



Nguyen Manh Tien a noté que le mécanisme du Comité de coopération interparlementaire est le modèle de coopération parlementaire le plus élevé mis en place pour la première fois entre l'AN du Vietnam et un organe législatif étranger.



Lors de la deuxième réunion du comité, les deux parties devraient examiner la mise en œuvre des accords entre les deux pays et examiner les questions qui doivent être ajustées et complétées afin que les relations de coopération bilatérales puissent obtenir les meilleurs résultats.



Dans le cadre de cette visite, les responsables des deux parties discuteront des orientations de développement des relations de coopération entre les deux parlements et échangeront leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.



Les relations de coopération entre les deux pays reposent sur de bonnes bases de développement, a souligné Nguyen Manh Tien, soulignant que de nombreux gestionnaires et scientifiques vietnamiens ont été formés en Russie et que de nombreux projets de coopération scientifique, économique et technique entre les deux pays ont été mis en œuvre.



Il a déclaré qu'il y avait une base solide pour que les deux parties élargissent leur coopération, soulignant la nécessité d'exploiter pleinement les potentiels et atouts de chaque partie afin d'apporter des bénéfices aux peuples des deux pays et de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région et le monde. - VNA