Hanoi (VNA) - Après plus de 50 ans d'établissement de relations diplomatiques, le Vietnam et la République d'Autriche ont toujours entretenu de bonnes relations qui se développent dans de nombreux domaines. Depuis 2010, le Vietnam a continuellement eu un excédent commercial avec l'Autriche, avec un taux de l'année en cours plus élevé que celui de l'année précédente.

Par conséquent, la visite officielle en Autriche du président Vo Van Thuong devrait ouvrir de nombreuses opportunités de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines dans les temps à venir.

Un représentant du Département du marché d’Europe - Amérique (ministère de l'Industrie et du Commerce) a déclaré que l'Autriche importait principalement du Vietnam par le biais de sociétés multinationales, de sociétés intermédiaires, notamment de produits alimentaires, d'articles ménagers, de textiles et de chaussures.

Dans la structure des exportations vietnamiennes vers l'Autriche, les téléphones mobiles et les pièces détachées représentent environ 85 % de la valeur, suivis des textiles, chaussures et autres machines et produits sidérurgiques.

En revanche, le Vietnam importe d'Autriche principalement des machines et des équipements, représentant environ 30 % de la valeur totale, suivis des produits pharmaceutiques et des matériaux pharmaceutiques.

L'Autriche est actuellement le 7e partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE) et le 9e en Europe, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Autriche au sein de l'ASEAN. En 2022, le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et l'Autriche est de plus de 2,79 milliards de dollars, en baisse de 16,7% par rapport à 2021.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 juin 2023, l'Autriche se classait au 44e rang sur 143 pays et territoires investissant au Vietnam avec 41 projets d'investissement valides, d'un capital social total de 148 millions de dollars.

Par conséquent, les experts commerciaux estiment qu'il est essentiel de créer des conditions favorables pour que les entreprises autrichiennes fassent des affaires au Vietnam et explorent les opportunités d'expansion des opérations ou d'investissement dans la période post-COVID-19.

Lors d'une récente rencontre avec le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a hautement apprécié la coopération dans les domaines de l'électricité, de l'énergie et de l'hydroélectricité. En particulier, l'Autriche a toujours été l'un des partenaires avec un important chiffre d'affaires commercial du Vietnam dans l'UE.

Le ministre Nguyên Hông Diên a déclaré que le Vietnam offrait des incitations et des soutiens aux entreprises soutenant la production au Vietnam, y compris les industries du textile - habillement, du cuir - chaussure, de l'électronique, de la construction et de l'assemblage automobiles.

Afin de stimuler les exportations vers l'Autriche, le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande aux entreprises de prendre connaissance du contenu des engagements et des dispositions de l'accord EVFTA.

De plus, les associations et les entreprises doivent surveiller et mettre à jour activement les informations et les fluctuations du marché pour offrir des produits conformes aux besoins et aux goûts du marché.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a également noté que l'Autriche disposait de nombreuses technologies de pointe dans le monde. De plus, les PME autrichiennes sont très fortes pour accéder aux marchés étrangers.

Par conséquent, si les entreprises vietnamiennes font des affaires avec des entreprises autrichiennes, elles auront la possibilité d'accéder à des capitaux, à la haute technologie, d'apprendre de l'expérience, d'améliorer leurs capacités commerciales.

Selon Dinh Thi Hoang Yên, première secrétaire, chargée du Bureau commercial de l’ambassade du Vietnam en Autriche et en Slovénie, dans les temps à venir, les domaines potentiels de coopération entre le Vietnam et l'Autriche peuvent être l'industrie 4.0, l'industrie automobile, l'industrie agricole, l'industrie environnementale, l'énergie verte, la santé, la foresterie et la transformation du bois, les matériaux de construction, la formation professionnelle et le tourisme.

Elle a souligné la nécessité de renforcer davantage les activités de promotion du commerce et de diffuser des informations auprès des entreprises sur les avantages de l'EVFTA pour tirer parti des atouts des deux parties dans la période à venir, en particulier dans les secteurs du textile-habillement et les produits agricoles du Vietnam. -VNA