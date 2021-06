La cérémonie de signature de l’Accord de coopération entre le Bureau du Comité central du PCV et le Bureau du Comité central du PPRL pour la période 2021-2025. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 28 juin à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith ont assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays.

Il s'agit de l'Accord sur la stratégie de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030; l’Accord de coopération bilatérale pour la période 2021-2025; l’Accord de coopération entre les deux ministères du Plan et de l'Investissement du Vietnam et du Laos; l’Accord de coopération entre le Bureau du Comité central du PCV et le Bureau du Comité central du PPRL pour la période 2021-2025 ; le Plan de coopération culturelle, artistique et touristique entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos pour la période 2021-2025 ; le Plan de coopération dans le domaine de l'information entre le ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam et le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos; l’Accord de coopération entre la Commission de la mobilisation des masses du Comité central (CC) du PCV et le Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) pour la période 2021-2025.

A cette occasion, des entreprises vietnamiennes et lao ont également signé des contrats économiques.

La cérémonie de signature des documents de coopération s'inscrivait dans le cadre de la visite d'amitié officielle du 28 au 29 juin au Vietnam du secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith, à l'invitation du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Il s'agit du premier voyage à l’étranger du dirigeant lao en tant que secrétaire général du Parti et président lao. La visite vise à promouvoir les relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Cette visite continue à affirmer la solidarité, l’attachement, la confiance, la fidélité du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour le Parti, l’État et le peuple lao.



C'est aussi l’occasion pour les deux parties d’échanger comme toujours leurs expériences en matière de développement et de discuter des mesures susceptibles de promouvoir la mise en œuvre efficace des accords signés par les hauts dirigeants des deux pays. -VNA