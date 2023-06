Seoul (VNA) - La presse sud-coréenne a continué à publier les 23 et 24 juin les articles sur la visite d’Etat au Vietnam du président Yoon Suk Yeol, soulignant ses rencontres avec les hauts dirigeants vietnamiens.Les journaux ont tous rapporté que le président sud-coréen était allé déposer des fleurs, rendre hommage le Président Ho Chi Minh en son mausolée.La presse sud-coréenne a rendu compte de la rencontre entre le président Yoon Suk Yeol et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Elle a souligné qu'il s'agissait de la deuxième rencontre entre les deux dirigeants en un mois, après leur rencontre en marge du Sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, en mai dernier. Les deux parties ont discuté des mesures visant à élargir la coopération économique dans des domaines tels que les minéraux importants, l'énergie et la défense.

Le président Yoon Suk Yeol et le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite). Photo : VNA



La presse a également rapporté la rencontre entre le président Yoon Suk Yeol et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue. Le porte-parole Lee Do-woon a déclaré que le président sud-coréen avait proposé de renforcer davantage les échanges bilatéraux et la coopération entre les deux organes législatifs, de coordonner dans la législation au profit des habitants et des entreprises.Selon la presse sud-coréen, 111 protocoles d’accord dans 20 domaines ont été signés, avec l'accent mis sur l'industrie de la défense, la santé, les véhicules électriques et les minéraux de base.En outre, la presse sud-coréenne a cité la participation à de nombreux événements de ministres et vice-ministres de 13 ministères vietnamiens, dont le ministère du Plan et de l'Investissement, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère des Affaires étrangères. - VNA