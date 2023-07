Hanoï (VNA) – La prochaine visite du président vietnamien Vo Van Thuong en Autriche revêt une grande importance, contribuant à renforcer les relations bilatérales, a déclaré l’ambassadeur d’Autriche au Vietnam, Hans-Peter Glanzer.



Lors d’une interview accordée à Viet Nam News de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l'ambassadeur a affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation et de l'économie.



Il a également rappelé que l'Autriche était l'un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1972. Depuis, les relations bilatérales se sont développées de manière significative dans divers domaines, notamment sur le plan politique, économique et académique.



Les échanges économiques entre les deux pays ont augmenté de plusieurs fois au cours des 20 dernières années, atteignant un niveau record de 1,65 milliard d'euros l'année dernière, avec un excédent commercial favorable au Vietnam.



Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Autriche au sein de l'ASEAN et l'Autriche est le cinquième ou le septième marché d'exportation du Vietnam en Europe. Cette tendant est renforcée par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, lequel est entré en vigueur en 2020. Actuellement, environ 60 entreprises autrichiennes ont des filiales au Vietnam, dont un tiers sont engagées dans le secteur manufacturier.



L'ambassadeur a estimé qu'il y avait encore un grand potentiel pour approfondir les relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, éducatif et académique.

Les échanges économiques entre le Vietnam et l'Autriche ont atteint un niveau record de 1,65 milliard d'euros en 2022. Photo: VNA





Il a souligné l'importance pour les deux pays de poursuivre le multilatéralisme actif tant au niveau mondial que régional, que ce soit dans le cadre des Nations unies ou dans des cadres régionaux comme ASEAN-UE.



Le diplomate autrichien a en outre salué l'objectif ambitieux du Vietnam d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et a rappelé que la pandémie de COVID-19 est un défi mondial qui nécessite une réponse commune et une coopération internationale. L'Autriche a soutenu les Vietnamiens dans la lutte contre la pandémie en faisant don de vaccins, a-t-il rappelé.



"Le fondement de notre coopération est le respect et l'engagement envers un ordre international fondé sur des règles, que nos deux pays soutiennent fermement ; cela est également important pour les routes commerciales sûres, libres et ouvertes. Nous devons tous être intéressés par le respect de la souveraineté et de l'intégrité des nations et de la Charte des Nations Unies", a-t-il conclu. -VNA