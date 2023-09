Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, effectuera jeudi 21 une visite officielle au Bangladesh à l’invitation de la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



Cet événement de politique extérieure le plus important entre le Vietnam et le Bangladesh à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (11 février 1973-2023) devra contribuer à promouvoir les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays et les amener à une nouvelle étape de développement.

Le Vietnam et le Bangladesh jouissent d’une excellente amitié traditionnelle sur la base de similitudes historiques et de valeurs partagées d’indépendance, de paix, de coopération et de développement.

Au cours de ces 50 dernières années, les deux pays ont cultivé des relations d’amitié étroites, leurs dirigeants et leurs peuples ont voué les uns pour les autres des sentiments amicaux pour bâtir ensemble des relations d’amitié traditionnelle, de coopération multiforme et de confiance.

Les relations bilatérales étroites s’illustrent de manière éloquente au travers des visites effectuées à tous les niveaux, et de nombreux accords de coopération signés entre les deux pays.

Consultation politique Vietnam-Bangladesh dans la capitale Dhaka. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le président vietnamien Trân Duc Luong a effectué une visite officielle au Bangladesh en mars 2004. La membre du Politburo et vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam Tong Thi Phong y est venue à son tour, à l’occasion de la 136e Assemblée de l’Union interparlementaire dans la capitale bangladaise à Dhaka en avril 2017. Le président vietnamien Trân Dai Quang a effectué une visite d’Etat au Bangladesh en mars 2018.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le 7 septembre dernier le président bangladais Mohammed Shahabuddin en marge du 43e Sommet de l’ASEAN dans la capitale indonésienne Jakarta.



La Première ministre bangladaise Sheikh Hasina s’est rendue en visite officielle au Vietnam en novembre 2012, le président bangladais Abdul Hamid a effectué une visite d’Etat au Vietnam en août 2015 et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury s’est rendue en visite officielle au Vietnam en juillet 2017.



Les deux pays entretiennent régulièrement des échanges et coopèrent lors des forums internationaux, notamment aux Nations Unies. Le Bangladesh a soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. Le Vietnam et le Bangladesh ont été élus au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2023-2025.

Le Vietnam exporte du riz vers le Bangladesh. Photo : VNA Le Vietnam exporte du riz vers le Bangladesh. Photo : VNA



Le Bangladesh est l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Asie du Sud. Le commerce bilatéral a augmenté rapidement sur la période 2010-2014, et a atteint 1,465 milliards de dollars en 2022, et 555 millions de dollars au premier semestre de cette année. Les deux pays se sont fixé l’objectif de porter leurs échanges commerciaux à deux milliards de dollars.

Jusqu’en août 2023, le Bangladesh comptait 18 projets d’investissement au Vietnam avec un capital social total de 930.000 dollars, se classant au 101e rang sur 142 pays et territoires investissant au Vietnam, en août 2023).

Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’économie, du commerce et de l’investissement, de l’éducation, de l’agriculture, de l’aquaculture et de l’élevage, et d’accroître les échanges culturels et touristiques.



La prochaine visite au Bangladesh du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê devrait ouvrir une nouvelle étape de développement dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Bangladesh. – VNA