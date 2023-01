Cérémonie de lancement de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle au Laos et coprésidera la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos les 11 et 12 janvier. La visite sera effectuée à l’invitation de son homologue lao Sonexay Siphandone.

Il s'agit de la première visite officielle de Pham Minh Chinh au Laos en tant que Premier ministre du Vietnam et aussi de la première visite officielle au Laos d'un haut dirigeant étranger en 2023.

Cette visite affirme que le Parti et l'Etat du Vietnam attachent toujours une grande importance et accordent la plus haute priorité à la consolidation et à la culture de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Par conséquent, cette tournée revêt une importance historique pour que le Vietnam et le Laos continuent de consolider et de renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale, d’intérêt commun, a affirmé l’ambassadeur Nguyên Ba Hung.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung. Photo: VNA



La visite sera l'occasion pour les deux Premiers ministres discuter des questions internationales et régionales d'intérêt commun, de rechercher des solutions pour les défis de la nouvelle situation et de contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Ils échangeront et conviendront de nombreuses mesures, y compris de nouvelles mesures pour consolider fermement la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale Vietnam-Laos, créant une dynamique pour promouvoir une coopération intégrale en 2023.

Ils coprésideront la 45e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, l'occasion pour les dirigeants des deux pays d'échanger et de mieux comprendre la situation socio-économique et les orientations de développement de chaque pays, en vue de promouvoir les relations de coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

Il est prévu que les deux parties signeront de nombreux documents importants de coopération entre les deux pays et que les deux Premiers ministres clôtureront conjointement l'Année de l'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.

Exposition de photos sur les relations spéciales Vietnam - Laos. Photo: VNA



Selon l’ambassadeur Nguyên Ba Hung, la connexion des infrastructures et des transports activement déployée est vraiment un point positif dans les relations Vietnam-Laos, reflétant la très grande confiance entre les deux pays.

Il s’est déclaré convaincu que dans un avenir proche, le Laos deviendrait une importante plaque tournante de connexion et de transit en Asie du Sud-Est avec la coopération du Vietnam et d'autres pays de la région.

Il a réaffirmé que malgré les fluctuations de la situation régionale et mondiale, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos ne cesseraient de s'épanouir pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. -VNA

